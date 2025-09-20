Gol de un delantero de Talleres para dejar abajo a Aldosivi, competidor directo de la T

Talleres se la juega este domingo en Rosario para despegarse de la zona roja, y hasta ahora el fin de semana se presenta favorable. Porque el viernes perdió San Martín de San Juan, uno de sus rivales directos por la permanencia, y este sábado Aldosivi caía 2-0 en su vista a Tigre, hasta que el encuentro fue suspendido por lluvia.

David Romero, delantero que pertenece a Talleres y estuvo a punto de regresar en este último mercado de pases por la repesca, volvió al gol para el 2-0 frente al Tiburón. Gol del “Rulo” que se festejó en barrio Jardín, porque Aldosivi sigue abajo de la T.

DELIRIO MATADOR BAJO LA LLUVIA: Romero puso el 2-0 de Tigre contra Aldosivi en el #TorneoClausura.



📺 ESPN Premium | Suscribite al Pack Fútbol en https://t.co/7jYILYACXi pic.twitter.com/Bd7X40toDH — SportsCenter (@SC_ESPN) September 20, 2025

En Victoria el equipo dirigido por Diego Dabove se puso arriaba rápido por el gol de Ignacio Russo, otro ex Instituto, a los 11 minutos. Frente a un Aldosivi que está en zona de descenso y pasó una semana difícil por el apriete de barras bravas al nuevo DT, Guillermo Farré, y al plantel.

CAPTURÓ EL REBOTE Y FESTEJÓ: Russo anotó el 1-0 de Tigre vs. Aldosivi en el #TorneoClausura.



📺 ESPN Premium | Suscribite al Pack Fútbol en https://t.co/7jYILYACXi pic.twitter.com/PQaPztHVrj — SportsCenter (@SC_ESPN) September 20, 2025

EL PARTIDO FUE SUSPENDIDO

¡¡¡ES UNA LOCURA LO QUE LLUEVE EN VICTORIA!!! El partido entre Tigre vs. Aldosivi fue suspendido a los 28' del ST. pic.twitter.com/xy6BZWiRp7 — SportsCenter (@SC_ESPN) September 20, 2025

La intensa lluvia en Tigre, con una campo que fue anegado por la cantidad de agua caída, imposibilitó que el partido pudiera terminarse. A los 28 minutos del segundo tiempo, como la tormenta no cedía y ya se había producido un corte de energía eléctrica, el árbitro Brian Ferreyra decidió suspender las acciones.