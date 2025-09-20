Gol de un delantero de Talleres para dejar abajo a Aldosivi, competidor directo de la T

Talleres se la juega este domingo en Rosario para despegarse de la zona roja, y hasta ahora el fin de semana se presenta favorable. Porque el viernes perdió San Martín de San Juan, uno de sus rivales directos por la permanencia, y este sábado Aldosivi caía 2-0 en su vista a Tigre, hasta que el encuentro fue suspendido por lluvia.
David Romero, delantero que pertenece a Talleres y estuvo a punto de regresar en este último mercado de pases por la repesca, volvió al gol para el 2-0 frente al Tiburón. Gol del “Rulo” que se festejó en barrio Jardín, porque Aldosivi sigue abajo de la T.
En Victoria el equipo dirigido por Diego Dabove se puso arriaba rápido por el gol de Ignacio Russo, otro ex Instituto, a los 11 minutos. Frente a un Aldosivi que está en zona de descenso y pasó una semana difícil por el apriete de barras bravas al nuevo DT, Guillermo Farré, y al plantel.
EL PARTIDO FUE SUSPENDIDO
La intensa lluvia en Tigre, con una campo que fue anegado por la cantidad de agua caída, imposibilitó que el partido pudiera terminarse. A los 28 minutos del segundo tiempo, como la tormenta no cedía y ya se había producido un corte de energía eléctrica, el árbitro Brian Ferreyra decidió suspender las acciones.