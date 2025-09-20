Talleres, el cambio en la defensa para visitar a Rosario Central y la lista de concentrados

Talleres vuelve a poner muchísimo en juego este domingo a las 19 frente a Central en Rosario, por la novena fecha del Torneo Clausura. No contará con Santiago Fernández, puntal de la defensa y convocado a la Selección Sub-20, y será con dos cambios obligados.

Justo cuando la línea de cinco con la que insiste Carlos Tevez va ganando en firmeza, Fernández se ausentará por casi un mes, ya que competirá en el Mundial Sub-20 en Chile. Y su lugar será cubierto por el brasileño Rodrigo Guth, quien reaparece como titular.

Rodrigo Guth. Uno de los refuerzos de Talleres fue presentado este miércoles en el Card. (Foto: La Voz)

Otra posibilidad era con Juan Gabriel Rodríguez, pero el zaguero continúa perseguido por las lesiones y quedó al margen por una tendinopatia en el tendón de Aquiles, informaron desde el cuerpo médico del club.

Juan Gabriel Rodríguez habló en conferencia de prensa sobre su actualidad y los compromisos que Talleres tendrá entre Copa de la Liga Profesional y Libertadores.

El otro cambio obligado es en el eje central, por la acumulació de tarjetas amarillas de Matías Galarza. Y volverá al mediocampo Juan Camilo Portilla, después de cumplir dos fechas de suspensión.

ASÍ FORMARÁ TALLERS FRENTE A ROSARIO CENTRAL

Guido Herrera; Augusto Schott, Matías Catalán, Rodrigo Guth, José Luis Palomino y Gabriel Báez; Ulises Ortegoza y Juan Camilo Portilla; Ruben Botta; Valentín Depietri y Federico Girotti; los once de Talleres para enfrentar al Rosario Central de Ángel Di María.