Talleres de Selección: 36 jugadoras y jugadores fueron convocados por distintos países

En los últimos ocho años, Talleres ha crecido tanto a nivel nacional como internacional. El buen rendimiento de los equipos femenino y masculinos clasificados a distintas copas ha hecho que desde varias selecciones sudamericanas se fijen en los y en las futbolistas del club.

Así, la institución de barrio Jardín hizo una publicación en su página oficial en donde resume y enuncia a las 36 convocatorias que tuvo desde esta nueva gestión presidida por Andrés Fassi.

Así, esa cantidad de jugadoras y jugadores recibieron convocatorias a diferentes Selecciones Mayores, Sub 23 y Sub-20 de la región.

En el escrito oficial se indicó: “El Matador se consolidó en Primera División siendo protagonistas de los campeonatos nacionales y regresó al plano internacional con participaciones con competencias CONMEBOL. Talleres creció y sus jugadores comenzaron a tener trascendencia internacional. Presencias en Eliminatorias Sudamericanas, Mundiales, amistosos FIFA y Torneos Sudamericanos. Argentina, Bolivia, Ecuador, Perú, Chile, Uruguay, Paraguay, Venezuela y Colombia”.

La lista completa de jugadores y jugadores de Talleres convocados a las selecciones:

-Guido Herrera

Argentina

Mayor

Amistosos FIFA

Posición: Arquero

Club actual: Talleres (Argentina)

Guido Herrera: "Todo jugador se ilusiona con estar en la Selección Argentina"

-Piero Hincapié

Ecuador

Mayor

Eliminatorias Mundial Qatar – Mundial 2022 – Copa América 2021

Posición: Defensor

Club actual: Bayer 04 Leverkusen (Alemania)

ID:6330529 Argentina's Lionel Messi, left, and Ecuador's Piero Hincapie battle for the ball during a Copa America quarterfinal soccer match at the Olimpico stadium in Goiania, Brazil, Saturday, July 3, 2021. (AP Photo/Eraldo Peres) Foto: AP

-Miguel Araujo

Perú

Mayor

Eliminatorias Mundial Rusia – Mundial 2018 – Copa América 2019 y Copa América 2021

Posición: Defensor

Club actual: Portland Timbers (Estados Unidos)

-Facundo Medina

Argentina

Sub 20 – Sub 23 – Mayor

Torneo Sudamericano Sub 20 (2019) – Copa del Mundo Sub 20 (2019) – Juegos Panamericanos Lima Sub -23 (2019), Preolímpico Sudamericano Sub 23 (2020) – Juegos Olímpicos Tokio (2020), Eliminatorias Sudamericanas Mundial 2026.

Posición: Defensor

Club actual: Lens (Francia)

Facundo Medina ante Lionel Messi en la Ligue 1 (AP)

-Diego Valoyes

Colombia

Selección Mayor de Colombia – Eliminatorias Sudamericanas Mundial 2022

Posición: Delantero

Equipo actual: FC Juárez (México)

-Ramón Sosa

Paraguay

Selección Mayor de Paraguay – Eliminatorias Sudamérica mundial 2026

Posición: Delantero

Equipo actual: Talleres (Argentina)

Ramón Sosa celebra su gol en el Kempes (Ramiro Pereira / La Voz)

-Bruno Barticciotto

Chile

Sub 20 – Sub 23 – Selección Mayor – Sub 20 (2020) – Sub 23 (2022) – Selección Mayor (2023)

Posición: Delantero

Equipo actual: Talleres (Argentina)

-Alan Franco

Ecuador

Selección Mayor – Copa América Brasil 2021 – Eliminatorias Sudamericanas (2022) – Mundial de Qatar (2022)

Posición: Mediocampista

Equipo actual: Atlético Mineiro (Brasil)

Samuel Sosa, Alan Franco, Ramón Sosa, Diego Valoyes y Matías Catalán.

-Matías Galarza

Paraguay

-Sub 17 Sudamericano de Perú (2019) – Selección Mayor (2022)

Posición: Mediocampista

Equipo actual: Talleres (Argentina)

-Kevin Pereyra

Paraguay

Sub 15 – Sub 17 – Sub 20 – Sub 20 Sudamericano Colombia 2023

Posición: Mediocampista

Equipo actual: Sportivo Luqueño (Paraguay)

-Matías Catalán

Chile

Selección Mayor

Amistosos FIFA, Eliminatorias Sudamericanas Mundial 2026

Posición: Defensor

Club actual: Talleres

Matías Catalán. El defensor de Talleres será titular en la selección de Chile que enfrentará a Perú, este jueves por eliminatorias. (Prensa: selección de Chile)

-Lucas Olaza

Uruguay

Sub 20 – Mayor

Mundial Sub 20 (2013), Amistosos FIFA, Eliminatorias Sudamericanas Mundial 2026.

Posición: Defensor

Club actual: Krasnodar (Rusia)

-Blas Riveros

Paraguay

Sub 17 – Sub 20 – Mayor

Amistosos FIFA – Campeonato Sudamericano Sub 17 (2015), Mundial Sub 17 (2015), Copa América Centenario (2016) – Eliminatorias Sudamericanas Mundial 2018 – Eliminatorias Sudamericanas Mundial 2022 – Eliminatorias Sudamericanas Mundial 2026

Posición: Defensor

Club actual: Talleres (Argentina)

-Andres Cubas

Argentina y Paraguay

Sub 15 – Sub 20

Mundial Sub 20 (2015) – Copa América 2021 – Amistosos FIFA – Eliminatorias Sudamericanas Mundial 2022 – Eliminatorias Sudamericanas Mundial 2026.

Posición: Mediocampista

Club actual: Vancouver Whitecaps (Estados Unidos)

Lionel Messi se le escapa a Andrés Cubas. Argentina y Paraguay se enfrentaron en Brasilia por la Copa América. (AP)

-Samuel Sosa

Venezuela

Sub 20 – Mayor

Mundial Sub 20 (2017) – Sudamericano Sub 20 (2019) – Amistosos FIFA – Eliminatorias Sudamericanas Mundial 2026.

Posición: Mediocampista

Club actual: Emelec (Ecuador)

-Rodrigo Villagra

Argentina

Sub 20 (2019) – Sub 23 (2023)

Posición: mediocampista

Club actual: Talleres (Argentina)

-Joaquín Blázquez

Argentina

Sub 20 – Sub 23

Copa del Mundo Sub 20 Polonia (2019) – Preolímpico Sub 23 Colombia (2020) – Juegos Olímpicos Tokio (2020)

Posición: Arquero

Equipo actual: Platense (Argentina)

Joaquín Blázquez arquero de talleres entrenamiento predio de circunvalación Miércoles 9 marzo 2022 / Foto José Gabriel Hernández / La Voz Foto: José Hernandez

-Nahuel Bustos

Argentina

Sub 23 (2020) – Preolímpico Sudamericano Sub 23 (2020)

Posición: Delantero

Equipo actual: Talleres (Argentina)

-Julián Malatini

Argentina

Sub 17 – Sub 18 (2018) – Sub 23 (2023)

Posición: Defensor

Equipo actual: Defensa y Justicia

-Tomás Palacios

Argentina

Sub 20 (2022, 2023)

Posición: Defensor

Equipo actual: Talleres

-Pablo Solari

Argentina

Sub 20 (2019) – Sub 23 (2023)

Posición: Delantero

Equipo actual: River Plate (Argentina)

Pablo Solari festeja el 1-0 de River ante Banfield. / Gentileza. Foto: Gentileza

-Gonzalo Álvez

Argentina

Sub 15 – Sub 16 – Sub 17 – Sub 20 – Sub 16 Mondial Football Montaigu Francia (2019) -Sub 20 (2022)

Posición: Delantero

Equipo actual: Central Córdoba Santiago del Estero (Argentina)

-Federico Navarro

Argentina

Sub 15 – Sub 19 Juegos Sudamericanos Bolivia (2018)

Posición: mediocampista

Equipo actual: Chicago Fire (EEUU)

-Exequiel Beltramone

Argentina

Sub 20 (2017) – Sub 19 (2018)

Posición: Delantero

Equipo actual: Chacarita Juniors (Argentina)

-Cristian Ojeda

Argentina

Sub 20 sparring de la Selección mayor en el Mundial de Rusia (2018)

Posición: mediocampista

Equipo actual: Sarmiento de Junín (Argentina)

-Catriel Sánchez

Argentina

Sub 20 (2018)

Posición: Delantero

Equipo actual: Huracán de Las Varillas

Catriel Sánchez grita sus goles ante Agropecuario, con la camiseta de Flandria. (Prensa Flandria).

-Fernando Juárez

Argentina

Sub 20 (2016)

Posición: mediocampista

Equipo actual: Audax Italiano (Chile)

-Kevin Humeller

Argentina

Sub 20 (2017)

Posición: Arquero

Equipo actual: Gimnasia y Esgrima de Mendoza (Argentina)

-Florencia Pianello

Argentina

Mayor (2020)

Posición: Delantera

Equipo actual: Talleres

Florencia Pianello llegó a los 164 goles en Talleres (Gentileza)

-Betina Soriano

Argentina

SUB 20 y Mayor

Posición: Delantera

Equipo actual: Talleres

-Milagro Mina

Argentina

SUB 20 (2021, 2022)

Posición: Defensora

Equipo actual: Talleres

Milagros Mina, jugadora de Talleres convocada a la selección (El Twitter Matador)

-Catalina Primo

Argentina

SUB 20 (2020) y Mayor (2023)

Posición: Delantera

Equipo actual: River Plate (Argentina)

-Paulina Gramaglia

Argentina

SUB 20 (2021, 2022 y 2023) y Mayor (2023)

Posición: Delantera

Equipo actual: Bragantino (Brasil)

Brisa Jara (derecha) junto a Paulina Gramaglia, ambas surgidas de Talleres (Instagram)

-Sofia Oxandabarat

Uruguay

Mayor (2023)

Posición: Delantera

Equipo actual: Talleres

-Pamela Flores

Bolivia

Mayor (2023)

Posición: Defensora

Equipo actual: Talleres

-Shirley Sosa

Argentina

SUB 20 (2017)

-Valeria Rech

Argentina

SUB 20 (2016)