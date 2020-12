En un definitorio encuentro, Talleres se mide este domingo a las 21.30 con Boca Juniors, por la última fecha de la Zona 4 de la Copa Diego Maradona, y por el pase a la Zona Campeonato. En el Estadio Kempes y televisado por TNT Sports.

Boca es el líder de la zona con 9 puntos, segundo aparece Talleres con 8 y tercero Lanús con 7. Son los tres equipos con chances de pasar a la siguiente ronda. El Granate visita, a la misma hora, a un Newell’s (4) ya sin posibilidades de sacar pasaje.

Los Albiazules estuvieron a punto de asegurar la clasificación anticipada el domingo pasado, pero sobre la hora perdió con Lanús 1 a 0 y eso estiró el suspenso en el “Grupo de la muerte”. Si gana, avanza. Empatando, depende del resultado de Lanús, y si pierde deberá encomendarse a que Newell’s derrote al Granate.

Alexander Medina no confirmó el once titular porque Mauricio Caranta sigue en duda por un golpe. Si no llega en condiciones, Marcos Díaz debutará justo ante su ex club. Nahuel Tenaglia podría reaparecer tras su lesión en Rosario, por Augusto Schott; e Ignacio Méndez ya cumplió la fecha de suspensión y volvería, por el lesionado Francis Mac Allister, quien de todos modos no está descartado.

Pero además, el Cacique sigue pensando en la variante táctica de ubicar al brasileño Guilherme Parede por Mateo Retegui y como referente de área. Perder la punta y el invicto en la fecha pasada, hizo que el técnico uruguayo analice modificaciones.

Boca no descuida el torneo local, pero tiene la mira en la Copa Libertadores, en dejar en el camino al Inter el miércoles en la Bombonera (ganó 1 a 0 en la ida), y en avanzar a cuartos de final, donde espera Racing Club, que sorprendió al eliminar al Flamengo, campeón vigente.

Carlos Tevez, la principal figura del equipo durante todo 2020, no estará ante la T y tampoco Eduardo “Toto” Salvio, otra pieza clave para Miguel Russo. En el arco seguirá Esteban Andrada, jugará de entrada el peruano Carlos Zambrano y mantendrá en la ofensiva a Mauro Zárate y Ramón “Wanchope” Abila. Va de entrada Gonzalo Maroni y afuera el ex Talleres, Julio Buffarini.

Probables formaciones.

Talleres: Mauricio Caranta o Marcos Díaz; Nahuel Tenaglia, Rafael Pérez, Juan Cruz Komar y Enzo Díaz; Federico Navarro e Ignacio Méndez o Francis Mac Allister; Franco Fragapane, Tomás Pochettino y Diego Valoyes; Mauro Retegui o Guilherme Parede. DT: Alexander Medina.

Boca: Esteban Andrada; Leonardo Jara, Carlos Zambrano, Gastón Ávila o Carlos Izquierdoz y Emmanuel Mas; Gonzalo Maroni, Nicolás Capaldo o Jorman Campuzano, Diego González y Sebastian Villa o Exequiel Zeballos; Mauro Zárate y Ramón “Wanchope” Ábila. DT: Miguel Angel Russo.

Hora: 21.30

Árbitro: Fernando Rapallini.

Estadio: Kempes.

TV: TNT Sports.