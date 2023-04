Sorpresa cordobesa: Luck Ra dará un show gratuito este jueves en el Buen Pastor

Luck Ra se presentará este jueves en Córdoba con un show totalmente gratuito. El artista lo anunció a través de sus redes sociales y despertó la alegría de todos sus fanáticos. Además, hace algunos días atrás sacó un nuevo tema que aún no cantó en vivo, y esta será la ocasión perfecta.

El miércoles por la tarde, el trapero tiró un bombazo en Instagram tras anunciar que este jueves a las 18 llegará al Buen Pastor con un show libre y gratuito para todos los vecinos. “Amigos, mañana es el gran día. Por fin vamos a estar cantando en la estación ‘Tu Música Hoy’”, expresó.

El cantante estrenó su nueva canción “Cuéntame” el pasado 16 de marzo y lo estrenará en vivo por primera vez. “Me pone muy feliz, la verdad que teníamos un lugar para elegir y elegí Córdoba que es de donde soy yo. Los veo a todos ahí, estoy muy manija. De paso estrenamos el tema por primera vez. Los amo wachos, nos vemos ahí”, dijo el artista en un video publicado en su cuenta de Instagram.

La sorpresa dejó a todos los seguidores ansiosos y por su lado, Luck Ra alimentó ese sentimiento con un posteo horas más tarde: “no aguanto hasta mañana que alguien me pegue una piña y me despierte en Córdoba”.