Un verdadero misterio envuelve a la muerte de Martín Gudiño, un hombre de 49 años que fue hallado sin vida, tirado sobre la carpeta asfáltica en la intersección de avenida Recta Martinolli y Viracocha, el domingo por la tarde.

Familiares del hombre no le encuentran explicación y tampoco logran conseguir testimonios de gente que haya visto o escuchado algo. La principal hipótesis apunta a que un joven a bordo de una camioneta lo habría rozado y habría escapada, pero no esto no se pudo comprobar.

“No hay novedades, nada en concreto. Dicen que posiblemente pasó una camioneta y lo rozó. No hay huellas del accidente, de frenadas. Lo que más nos preocupa es que hay cámaras y aparentemente no funcionan. Nos dijeron que la de la Policía sí, pero estamos en dudas”, detalló Norma, cuñada del hombre a El Doce.

Y agregó: “Tenemos la posibilidad de las cámaras de los negocios y esperemos que nos ayuden porque nadie vio nada, nadie escuchó nada. Era un chico prudente, no nos explicamos qué sucedió. También nos comentaban que podría haber sido un infarto”.

Al parecer, el único que habría visto lo ocurrido fue un delivery que trabaja en un comercio de la zona. “Volvió pálido porque vio el accidente”, aseguraron sus compañeros.

Por otra parte, algunos vecinos también aseguran que una de las ruedas de la bicicleta estaba toda doblada, pero no se sabe si es porque chocó contra el poste o si fue porque lo chocaron. Hasta el momento hay más dudas que certezas respecto al caso.