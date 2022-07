Sole Macchi es la protagonista del famoso viral Es viernes y tu cuerpo lo sabe, y este viernes 8 llega a Quality Teatro, en la ciudad de Córdoba, con su show Mentime que me gusta. Antes de su espectáculo, la comediante habló con Vía Córdoba de esta nueva propuesta.

“Mentime que me gusta tiene un poco de todo, hablo de relaciones toxicas, amores, anécdotas de cuernos, diferentes tipos de hombres y amigas, cuento anécdotas de cuando era chica y principalmente esto de cómo se manejan los hombres hoy”, cuenta Sole.

Actualmente, hace standup, trabaja como comediante en Radio Top y realiza publicidades en las redes sociales. Su único objetivo: “Intentar hacer reír y motivar a las mujeres con que todo se puede y todo se supera”.

Llevar el desparpajo a las redes

Su vida cambió hace cinco años atrás cuando un video publicado en redes tuvo tal viralización que llegó a un productor. “Me dijo ‘¿te animás a renunciar al banco?’, le dije que sí y desde ahí, no paré nunca más”.

Sus videos en redes sociales y sus espectáculos giran en torno a las relaciones interpersonales. “Hay muchos hombres que me dicen que los critico, pero en realidad lo que quiero es avivar a la mujer, que no sufran, y de convertir lo malo en humor. A todos nos pasan cosas y la clave está en cómo las resolvemos. Se van de mi show muy contentas”, expresa.

Respecto al humor, la comediante manifestó: “En mis shows no hago sentir mal a nadie, no soy fanática de nada, estoy en el medio. Y no es que sea tibia sino que yo me siento bien ahí. No me gusta hacer sufrir al otro. Mi intención es acompañar y hacer reir a todos”.

Finalmente, invitó a todos los cordobeses a su próximo espectáculo. “La gente dice que se van con dolor de mandíbula, yo no sé si me lo perdería al show”, cerró. Las entradas pueden conseguirse a través de este link, desde los 1.800 pesos.