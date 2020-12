Tras una medida anunciada por el Gobierno Nacional, los productores agropecuarios pueden percibir una devolución del impuesto de retenciones. Esta medida generó polémicas en el sector ya que los mismos beneficiarios consideraban que la devolución era “insignificante”, considerando que recuperaban sólo una parte de lo que el Estado recaudó en materia impositiva.

Posterior a esta situación, el Ministerio de Agricultura otorgó la posibilidad de renunciar a dicha compensación, pero sólo un productor rechazó el beneficio. Otros, por ejemplo, decidieron darle un destino solidario a este dinero, y ese es el caso del cordobés Hugo Biga, un productor agropecuario de la localidad de Marcos Juárez.

Según aseguró Biga, el dinero que cobró será donado a la ONG Argentina Ayuda, que preside Mónica Gigli y se dedica desde hace tiempo a asistir a los sectores más necesitados. Concretamente, el monto permitirá realizar una perforación para proveer de agua a 50 familias de una comunidad Wichi en Ingeniero Juárez, en la provincia de Formosa.

Hugo Biga es el productor agropecuario cordobés que donó la devolución de las retenciones a la comunidad wichi de Formosa.

La obra ya comenzó a realizarse y hasta el momento, la perforación cuenta con 18 metros de profundidad, pero la intención es llegar a los 30 metros, que sería el lugar donde se encontraría agua apta para el consumo humano.

Ante la consulta de Infobae, el productor cordobés dijo: “No estoy de acuerdo con la devolución de retenciones, ya que al haber compensaciones significa que estamos acordando con las retenciones y no es así. Tomé la decisión con ese dinero de hacer una donación, ya que el Estado no hace mas que sacarnos recursos y luego no cumple con esas pequeñas cosas que se deben hacer”.

Y agregó: “La idea que tenemos es hacer una perforación para darle agua al pueblo wichi de Ingeniero Juárez. Tanto dinero que nos sacan de retenciones para que nunca llegue nada de lo que corresponde. Esa gente no tiene agua, toma agua de los charcos. Si la plata alcanza, alcanza. Y si no pondré lo que falte”.

Un trabajo en conjunto

La iniciativa solidaria de Hugo Biga recibió el apoyo de otra productora de la localidad de Nogoyá, Entre Ríos. Se trata de Guadalupe Vivanco, integrante de la ONG, quien ya lleva un trabajo previo con la comunidad Wichi de Formosa. “Se trata de un pueblo totalmente olvidado y sometido, sin ningún tipo de ayuda del Estado. Alguno de los caciques y referentes de las comunidades, junto a los maestros y las ONG, sufren represalias cuando se manifiestan al costado de las rutas contando su realidad, que es totalmente ocultada”, señaló Vivanco a Infobae.

La comunidad no cuenta con agua potable y gracias a esta donación, tendrán un pozo de agua apta para el consumo.

Sobre la decisión del productor cordobés, Vivanco sostuvo: “A Hugo Biga lo conozco desde hace tiempo y no me sorprende la decisión que ha tomado. Este dinero que nos quita el Estado por retenciones debería ir para infraestructura, para cuestiones tan básicas como tener agua, donde está la real y verdadera pobreza. Estamos más que agradecidos en la ONG Argentina Ayuda, donde trabajo hace muchos años. Gracias a Hugo va a ser posible el pozo de agua junto con una escuela que acabamos de construir”.

La ayuda de Hugo Biga no sólo ayudó a la construcción del pozo sino que también alcanzó para construir una nueva escuela en la zona. “La tarea que realizamos desde la ONG es de un abordaje completo en todas las comunidades donde trabajamos, con un foco en la educación y en mejorar la infraestructura, con el objetivo que las comunidades se puedan sustentar solas después del paso nuestro y durante un largo tiempo”, dijo Vivanco.

Comenzó la obra de construcción de una escuela para la comunidad formoseña Monica Gigli

Finalmente, Vivanco expresó: “Hacemos todo para que tengan la huerta, granjas, agua, construimos escuelas, merenderos, salas de primeros auxilios y llevamos médicos, entre otras acciones. Una vez que la ONG se retira del lugar luego de trabajar dos o tres años, la comunidad se puede sustentar sola, porque tienen muchas cosas que antes necesitaban. Hugo Biga fue uno de los tantos que cooperó para la construcción de la escuela y se sumó a una enorme cantidad de gente que forma parte de Argentina Ayuda”.