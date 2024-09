Se casaron durante los incendios en Córdoba: la bella historia de dos bomberos de San Marcos Sierras

San Marcos Sierras fue uno de los puntos más afectados por los incendios en la provincia de Córdoba. Sin embargo, el combate contra el fuego dejó una bella historia que terminó con el casamiento de dos bomberos locales.

Se estima que aproximadamente 5.600 hectáreas han sido quemadas por el paso de las llamas en la localidad del departamento de Cruz del Eje. Y podrían haber sido muchas más, pero el trabajo incansable de uniformados y uniformadas fue lo que lo impidió.

Incendios en Córdoba.

La historia de amor de los bomberos que se casaron en Córdoba

Selva Rovetta y Carlos Guevara son dos de los tantos efectivos que siguen prestando servicio para evitar un reinicio. Pero este sábado 28 de septiembre se tomaron una licencia más que justificada.

Selva y Carlos protagonizaron un lindo momento en San Marcos Sierras.

A pesar de que el fuego sustancialmente la localidad, la pareja decidió no postergar su compromiso civil. “Teníamos la fecha asignada, la fiesta la pospusimos, pero el civil no, porque si no era para 60 días después”, explicaron, en diálogo con Cadena 3.

“Daremos una vueltita y de ahí nos volvemos a seguir trabajando en extinguir este incendio”, detalló Selva. En este sentido, ambos se colocaron el uniforme de bomberos para la ceremonia, que fue breve por la situación.

Los bomberos se casaron durante los incendios en Córdoba.

Familiares y amigos estuvieron presentes en el momento clave para la historia de la pareja que inició hace más de 20 años. Selva y Carlos no tienen pensado hacer una luna de miel por la situación económica, pero apuestan a lo sencillo y efectivo.

“Una lunita de miel en casa. Se trata de traer un poco de alegría a esta fecha”, reflexionó el ahora matrimonio que regaló una linda reflexión y momento en un escenario dantesco producto de los incendios.

Selva también trabaja como paramédica en la Municipalidad y Carlos es parte del ETAC. “Ahora vamos a continuar con las tareas”, concluyeron los verdaderos héroes