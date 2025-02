Schiaretti cuestionó a Milei por designar por decreto a los jueces Lijo y García-Mansilla

La designación por decreto de Ariel Lijo y Manuel García-Mansilla para la Corte Suprema de Justicia de la Nación provocaron todo tipo de reacciones. Entre ellas, se destacó la de Juan Schiaretti, exgobernador de la provincia de Córdoba.

Milei designó por decreto a los jueces Lijo y García-Mansilla

“El Presidente ha tomado la determinación de designar en comisión a los doctores García-Mansilla y Ariel Lijo como jueces de la CSJN hasta la finalización del próximo período legislativo, con el objetivo de normalizar el funcionamiento del máximo tribunal judicial de nuestro país, el cual no pude llevar a cabo su rol con normalidad con tan solo tres ministros”, expresó en el comunicado oficial la Oficina de Milei en X.

Corte Suprema: ante la falta de acuerdo en el Senado, Javier Milei designó por decreto a Lijo y García-Mansilla

El gobierno criticó al Senado por “rechazar con base en preferencias personales o políticas el acuerdo de los candidatos propuestos por el Presidente”, según expusieron en el comunicado.

Schiaretti cuestionó a Milei por designar a Lijo y García-Mansilla

Entre las posturas en contra a la medida tomada por el Gobierno Nacional, una de las más resonantes fue la del último mandatario de la provincia de Córdoba.

Juan Schiaretti y la senadora Alejandra Vigo.

El hombre perteneciente al Partido Justicialista reposteó un texto de Alejandra Vigo, quien escribió un extenso mensaje.

“Nombrar a los jueces de la Corte Suprema de Justicia de la Nación por decreto es un atropello y una amenaza a la división de poderes, porque el Senado de Argentina debe prestar su acuerdo. El Ejecutivo no puede imponer su voluntad por sobre las instituciones. Como ya lo expresé, no voy a respaldar nombramientos de jueces del máximo tribunal por decreto.Además, es inadmisible que la conformación de la CSJN no contemple la participación de juezas.Con este decreto, tal vez pretendan distraer a la sociedad de otro hecho de gravedad institucional: el caso del Presidente y la criptomoneda $Libra que la justicia debe investigar con rigurosidad y celeridad”.