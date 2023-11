Se despide Juan Schiaretti: “Los 20 años de kirchnerismo atrasaron a la Argentina”

En el marco de su despedida del gobierno provincial, Juan Schiaretti participó de un encuentro organizado en la Bolsa de Comercio de Córdoba. Allí realizó un repaso sobre sus últimos ocho años de gestión, hizo fuertes críticas al kirchnerismo y manifestó su apoyo al presidente electo, Javier Milei.

Pasado el mediodía, Schiaretti ingresó al encuentro con la senadora Alejandra Vigo, su esposa. También lo acompañó Ricardo Soda, ministro de Inversión y Financiamiento de Córdoba, y Osvaldo Giordano, ministro de Finanzas y futuro director de Anses en el gobierno de Milei.

Se sentaron en la mesa principal junto a Manuel Tagle, presidente de la Bolsa; Pía Astori, presidenta de la Fundación Mediterránea; Pablo Sibilla, director ejecutivo de Renault Argentina; el fiscal General de la Provincia, Juan Manuel Delgado; y Horacio Parga, director del Grupo Edisur.

EL INICIO DEL ÚLTIMO DISCURSO DE SCHIARETTI COMO GOBERNADOR

El mandatario empezó su discurso explicando que sería su “último contacto explicando cómo está la situación financiera, y el balance fiscal de los últimos ocho años”. “Para nosotros es clave, y me escucharon en la campaña, la necesidad de tener equilibrio. Las sociedades progresan cuando las sociedades no gastan más de lo que les ingresa”, agregó.

Schiaretti se despide como gobernador de la Bolsa de Comercio de Córdoba. Foto: Ramiro Pereyra

En este sentido, se refirió al próximo presidente: “El principio rector es el equilibrio fiscal. Por eso, celebro que Milei hable del equilibrio fiscal como la piedra basal de un país”.

SCHIARETTI HABLÓ CON NACIÓN Y CÓRDOBA RECIBIRÁ ENTRE 15 Y 16 MIL MILLONES DE PESOS

Este miércoles, en el marco del acuerdo que mantuvo Sergio Massa con los gobernadores, se dio a conocer que Córdoba recibirá entre 15 y 16 mil millones de pesos de lo pactado. Desde el gobierno provincial, aseguran que Schiaretti tuvo una comunicación con “Wado” de Pedro, ministro del Interior de la Nación.

Para cerrar el acuerdo, viajaron a la Ciudad de Buenos Aires el actual vicegobernador de Córdoba, Manuel Calvo, y la vice electa, Myrian Prunotto, quienes firmaran en representación del gobierno de la Provincia.

EL REPASO QUE HIZO SCHIARETTI DE SUS ÚLTIMOS OCHO AÑOS DE GESTIÓN

Con el apoyo de diapositivas, Schiaretti hizo un repaso sobre las situación económica y financiera de Córdoba. Una de las cosas que destacó fue el ahorro corriente en los últimos ocho años, que fue de 7.489 millones de dólares. “A esos recursos, uno los destina a inversión o a pagar la deuda que tiene”, explicó.

Asimismo, destacó que Córdoba fue la provincia que “más redujo impuestos”, comparando el promedio de 2022 contra 2017, con foco en Ingresos Brutos. Sin embargo, advirtió que el buen funcionamiento de las finanzas no quiere decir que haya un “Estado ausente”. En ese sentido, mostró que el gasto social de su gestión pasó de 371,88 millones de dólares pasó a 888,65 millones en el último año.

EL PLAN DE OBRAS PÚBLICAS

En su repaso, Schiaretti explicó que en los últimos ocho años se invirtieron 8.398 millones de dólares en obra pública. “Se puede discutir si una empresa pública debe ser privatizada. Lo que está fuera de discusión es que tiene que tener equilibrio”, aseguró. “Es un debate que hay que darlo”, agregó.

También hizo mención a la red de gasoductos de la provincia. “Cuando vemos cómo se financió el plan de obras públicas, quiero ser claro: tomamos créditos, anticipando lo que serían obras como la Circunvalación o los gasoductos, teníamos también pensando que llegaría un punto en el que tendríamos más deuda, y después iba a bajar”, explicó.

“Lo que queda claro es que los cordobeses hicimos las obras con recursos propios. Acá, la Nación no llega a 400 millones de dólares. No puso ni el cuatro por ciento”, afirmó Schiaretti.

EL TRATAMIENTO DE LA DEUDA

Con respecto a la deuda de la provincia, afirmó que su gestión terminará con una deuda de 2.161 millones de dólares. “En el período 2019-2023 se canceló el 26 por ciento de la deuda pública, que son unos 770 millones”, detalló. Luego, repasó las “aplicaciones” financieras y la disponibilidad de la cartera provincial.

“Quedan más de 650 millones de dólares en caja”, adelantó Schiaretti. “Y como la situación va a ser difícil, quizá lo vaya a usar el próximo gobernador. Está garantizado para el año que viene, en lo que dejamos como saldo, el pago de los vencimientos”, detalló.

“LOS 20 AÑOS DE KIRCHENERISMO ATRASARON A LA ARGENTINA”

Sobre el final de su discurso, Schiaretti volvió a referirse sobre Milei para destacar que dijo que parará “la fantochada” del Juicio a la Corte. “Que es la que nos salvó de la ‘Cristina eterna’, con fallos memorables como fue anular la ley de mordaza a la prensa, o la reforma a la Justicia. Celebro eso, porque esa es nuestra posición”, enfatizó.

“Argentina tiene todo para dejar atrás un ciclo que le hizo mal a la patria. Los 20 años de kirchnerismo atrasaron a la Argentina. Ellos son unos feudales, lo único que les interesa es ganar las elecciones y después manejar bajo un puño el poder legislativo y el judicial. Y al que no se le subordina, leña”, dijo el gobernador.

“Los cordobeses resistimos 20 años y en Córdoba no pasaron. Y espero que ahora, que perdieron y feo las elecciones, no vuelvan más. Y eso depende de nosotros, depende de nosotros”, aseguró. “Me voy con el orgullo, en términos de pertenencia política, de ser parte del peronismo que nunca se dejó colonizar por el kirchnerismo. Y me voy con la alegría de haber sido un gobernador que estuvo al lado de su gente para evitar que nos pusieran de rodillas”, afirmó.

Minutos después, hizo una referencia al nuevo gobernador, Martín Llaryora: “Y ahora, depende de si nosotros le damos gobernabilidad al nuevo presidente, Argentina deje atrás este ciclo del kirchnerismo. Y depende también de si los peronistas somos capaces de construir un peronismo federal, democrático, republicano, un peronismo moderno para que el kirchnerismo no vuelva más a someter a la Argentina”, resumió.

Para el final, sostuvo: “No soy quién para decirle a Milei qué tiene que hacer, qué funcionario tiene que nombrar. Sí digo que nosotros queremos que le vaya bien y estamos para ayudarlo”, reconoció. “Le deseo el mayor de los éxitos a Milei, porque su éxito significará que las familias argentinas van a vivir mejor”, manifestó y agregó: “Como le deseo también a Martín Llaryora, el mejor de los éxitos como próximo gobernador de la Provincia”.