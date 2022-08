Santiago Aguilera habría sido asesinado: los primeros datos tras el hallazgo del cuerpo

El cuerpo de Santiago Aguilera Allende (18) fue encontrado este domingo en la zona de Boca del Río, en las afueras de Las Tapias. Si bien aún no están los resultados oficiales de la autopsia, trascendió que el cuerpo tendría un golpe en la cabeza que enmarcaría el hecho en un homicidio.

Según detalló Cadena 3, el cuerpo de Santiago presenta un golpe a la altura de la sien que “sería compatible con un hachazo o un palazo”. Aún se aguarda el estudio forense para poder establecer la causa de la muerte.

Santiago Aguilera Allende (18) está desaparecido desde el martes.

Un único detenido

Hasta el momento, hay un solo detenido por el caso: Walter Gil (23), un ex empleado del corralón de la familia Aguilera. La fiscalía dispuso el peritaje del celular y el auto, que se habría ubicado en la zona y horario en el que desapareció el chico.

Sábado. El fiscal Senestrari sigue de cerca los operativos de rastrillaje (La Voz).

Hace unos días en conferencia de prensa Senestrari dijo sobre Gil: “Esperemos que si este chico sabe algo nos lo pueda decir, y si no es así volvemos a foja cero porque es un secuestro extorsivo muy particular. Es la primera vez que nos pasa que se manda un solo mensaje y luego no se comunican más”.

Radio Verdad de la localidad de Villa Dolores detalló que Gil fue trasladado este domingo al penal de Bouwer por orden del fiscal federal Enrique Senestrari, y está previsto que este lunes sea indagado.