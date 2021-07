Un joven albañil se convirtió en héroe luego de salvar a un vecino de un voraz incendio. Se trata de Luis González quien no dudó en trepar un tapial y rescatar a Jorge Raúl Pavone, de 66 años, quien se encontraba atrapado su domicilio.

El hecho ocurrió en la mañana del miércoles, cuando una casa de Pasaje Poeta Lugones al 1000, en San Francisco, comenzó a incendiarse. En el lugar, se encontraba Pavone quien había quedado atrapado en el interior luego de evitar con un matafuego que las llamas se propagaran más allá de la cocina.

Al ver la situación, Luis González, quien trabajaba en una obra colindante, trepó el tapial y se metió en la casa. Después de ayudar a Jorge a salir, tomó un balde y sacando agua de la pileta comenzó a intentar apagar las llamas hasta la llegada de los Bomberos Voluntarios de San Francisco, que ya habían sido alertados.

Los compañeros de la obra acudieron detrás de Luis y se dedicaron a sofocar el incendio. Según publicó La Voz de San Justo, los héroes fueron Eduardo Funes (jefe de obra) , su hijo Sebastián Funes, Jorge Farías, Luis González, Cristian Santillán y Roberto Navarro.

“No pensé y me mandé, no podía dejarlo allí”, detalló Luis al diario local. En tanto, el jefe de la obra agregó: “Vimos cómo corrió para ayudar a la familia de la casa y nosotros no dudamos en ir tras él, no podíamos dejarlo solo”.

En la vivienda se encontraba un matrimonio y ambos, Pavone y su esposa, lograron salir ilesos. Solo debieron lamentar pérdidas materiales.