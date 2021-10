El conductor de una camioneta Chevrolet S10 chocó y destruyó un auto que estaba estacionado sobre la calle México de barrio General Paz, de la ciudad de Córdoba. La dueña del vehículo destrozado salió a la calle tras el aviso de sus vecinos y se dio con esta increíble situación.

El vehículo chocado, un Renault Megane, quedó completamente destruido. “Nunca me imaginé que mi auto quedó en este estado. El tubo de gas estaba casi en la esquina”, señaló la mujer en diálogo con El Show del Lagarto.

Según aseguró la víctima, que perdió así su medio de trabajo, el conductor de la camioneta estaba visiblemente alcoholizado e intentó darse a la fuga junto a las otras dos personas que viajaban a bordo del rodado. “Le pregunté qué había tomado porque no reaccionaba. Cerca de su camioneta había botellas de cerveza rotas”, denunció.

“Al conductor lo agarró la Policía. Me decía que no me hiciera problema, que tenía seguro, que estaba todo bien. Me habló con mucha prepotencia también, yo no lo podía creer. Me decía ‘y vos quién sos’, y le respondí: ‘La dueña del autito que reventaste’”, contó Gisela.

Otro dato que genera mayor indignación es que el hombre se sacaba selfies junto al auto destrozado.