Rodrigo Garro: “Le estoy agradecido a Instituto pero ahora me debo a Talleres”

Con la tranquilidad que Rodrigo Garro juega al fútbol, encaró las cámaras de la televisación oficial y, cuando terminó el partido en el que Talleres le ganó 3 a 0 a Instituto en Alta Córdoba fue mesurado en sus declaraciones.

“Lo que le digo a los hinchas es que hoy me toca vestir otra camiseta. No siento rencor y le estoy agradecido al club Instituto, a mis ex compañeros que están haciendo una muy buena campaña. Ahora visto otra camiseta y por ahí eso es lo que por ahí no se entiende en el fútbol actual”, explicó Garro.

Rodrigo Garro marcó el 2-0 de Talleres ante Instituto. (Ramiro Pereyra / La Voz)

El talentoso volante formado en La Agustina, no gritó el gol pero igual mostró su alegría por el buen partido de Talleres. “En el primer tiempo anotamos rápido. Es un rival que se hacía muy fuerte de local, al que le tengo mucho cariño. Nos pudimos plantar, pude marcar un gol y, haciendo las cosas bien, pudimos llevarnos un triunfo”, analizó.

Y completó mostrándose conforme con lo producido por la T: “Veníamos con errores nuestros y arbitrales y hoy pudimos revertirlos. Hicimos un partido completo en todo sentido y por eso nos vamos contentos”.