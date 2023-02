Robo en Córdoba: a punta de pistola, así robaron en un comercio de barrio Villa El Libertador

Los episodios de inseguridad no se detienen en Córdoba, esta vez el punto de asalto fue un local de ropa del barrio Villa El Libertador. El robo se produjo el miércoles 15 de febrero y todo quedó grabado: el modus operandi es el mismo que otros recientes asaltos.

Pasadas las 19 horas, dos jóvenes ingresaron a un local de ropa como simples clientes, e hicieron preguntas sobre la mercadería. Todo transcurría con normalidad y no habías sospechas, hasta que uno de los delincuentes sacó un arma de fuego.

Así fue el robo en un local de ropa de Córdoba

El hombre apuntó directo al vendedor. “Cuando me apuntaron con el arma sentí angustia y miedo. No me esperaba que me apuntara. No sabía si seguirlos, a quién llamar”, expresó el hombre en diálogo con El Doce.

“Saltó la mesa, me sacó el teléfono y volvió a saltar”, agregó. Mientras tanto, el otro ladrón cerró la puerta para que los vecinos no sospecharan nada.

El patrón que se repite en los recientes robos a los comercios es fingir que son clientes. Los ladrones ingresan, simulan estar interesados por los productos del lugar y hacen preguntas. Suelen aprovechar alguna distracción del vendedor, como ocurrió en una óptica del centro cordobés, o se identifican como ladrones frente al vendedor y se apuran para escapar.