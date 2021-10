Hilda Fuentes es una riocuartense que usó el tiempo de confinamiento para enseñarle a decir “mamá” a su mascota. Pelusa se llama la gata que ahora se volvió viral en las redes sociales ya que los usuarios intentan descifrar si logra decir la palabra o no.

Según asegura Hilda, Pelusa “aprendió a decir mamá” y lo repite cada vez que tiene hambre. Así comentó en los medios locales de Río Cuarto, donde explicó que logró enseñárselo durante las largas horas de confinamiento que hubo en pandemia. Y que ahora logró filmarlo.

“Es una más de la familia, es un hijo más acá en la casa, ella es muy inteligente”, aseguró la mujer a Puntal AM. Y agregó: “Se acostumbró a estar adentro con nosotras, y llegué a escuchar un día que me seguía pidiendo comida y me decía mamá”.

Además finalizó diciendo: “Es una gata muy perceptiva, si la escucha enojada a mi hija, ya corre al lado de ella. Y yo cuando la reto ella se enoja, después la llamo y me da vuelta la cara para otro lado. No me mira hasta que yo le digo ‘perdón Pelusita, por favor’”.