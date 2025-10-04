Ramón Mestre y el Talleres candidato: a quién pondría en el clásico y qué jugador de Belgrano quiere

De nuevo en campaña, Ramón Mestre vive con intensidad la política y también el fútbol, por su marcada indentificación con Talleres y más en la antesala de otro clásico con Belgrano de los que paralizan Córdoba.

En una entrevista con De la cancha al living, por canal Showsport, el exintendente de Córdoba se puso los cortos para el clásico, se la jugó por un resultado, mencionó a sus favoritos y trazó paralelismos entre el fútbol y la candidatura como diputado en las elecciones del próximo 26 de octubre por el radicalismo.

“En el clásico me gustaría verlo a la Rana Valencia, mi ídolo y un mago, con galera y varita mágica. A (Ruben) Botta no le tenía tanta fe, pero aún con altibajos creo que nos puede sorprender el domingo. De Belgrano el jugador que me gusta es el ‘Uvita’, un gran goleador", apuntó Mestre.

“Los últimos partidos fueron con muchos empates... En la previa llevo a mis hijos con la agrupación de un amigo mío para que vean las previas, comemos un chori y nos vamos a la cancha. ¿El palpito?, ganamos 1 a 0″, vaticinó.

Ramón Mestre, en campaña (IG Mestre).

“Arrancamos el años jugando las copas, fui a Paraguay a la final con River, lo sigo mucho. Y de repente nos caímos como un piano. El fútbol es así, medio inexplicable. Por eso fue un desahogo contra Sarmiento, me quedé afónico, uno de los goles que más gritamos con mi dos hijos”, recapituló.

Ramón Mestre, presentó la lista que competirá en las elecciones a diputados. (José Hernández/LaVoz)

EL FÚTBOL Y LA POLÍTICA, SEGÚN RAMÓN MESTRE

“Hay cargadas, siempre. No tantas de políticos. Tenía un grupo y me fuí, porque nunca he sido de pasar la raya... Debe haber hinchas de Belgrano entre los candidatos, no tan visibles... la Coneja Baldassi se que es de Huracán, del Luminoso, y el Gringo Juan es de Racing”.

Natalia de la Sota y Ramón Mestre se encontraron en La Voz del Interior. (José Gabriel Hernández/La Voz)

Candidatos a diputados nacionales por Córdoba: Gonzalo Roca, Natalia de la Sota, Juan Schiaretti; Ramón Mestre; Aurelio García Elorrio. (La Voz)

En cuanto a Andrés Fassi, quien en algún momento coqueteó con lo política y hasta posó para la foto con Javier Milei en medio de la disputa con Claudio Tapia y la AFA.

Presentación de la lista de Andrés Fassi para las elecciones de Talleres en el Centro de Convenciones Córdoba. Nicolás Bravo/La Voz)

“Andrés me dijo a mí que no se mete en política... Tiene fotos con varios dirigentes, incluso conmigo, y debe saber que de toda acción viene una reacción. En el conflicto con AFA pasaron cosas, se paron límites. Más allá de los enojos, soy de tender puentes, yo hubiera hecho las disculpas antes“, concluyó Mestre.