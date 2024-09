Radical: Kami Franco mostró los resultados de la nueva cirugía estética a la que se sometió

Kami Franco sorprendió con una nueva cirugía estética a la que decidió someterse. Como suele hacer con otras actividades, mostró el radical resultado en sus redes sociales y provocó todo tipo de comentarios y opiniones.

Kami Franco se sometió a una nueva cirugía estética

La joven influencer de Villa María decidió realizarse una mamoplastia bajo el equipo del doctor Andrés Garone. El procedimiento iba a realizarse a principios de septiembre, pero ella rompió el ayuno antes de tiempo y obligó a la postergación.

Finalmente, Kami Franco se sometió a la nueva cirugía a mediados de mes y compartió un video desde la sala de rehabilitación. Allí, contó que estaba un poco adolorida y que estaba en proceso de recuperación.

Los resultados de la nueva cirugía estética de Kami Franco

Unos días más tardes, reveló que se puso un implante de 425 centímetros cúbicos, esto se traduce en una talla 100. En las últimas horas, compartió los primeros resultados sin las vendas y de pie. “Me gusta como me quedó, me siento muy cómoda”, concluyó.

El profesional de la salud subió los resultados a su cuenta de Instagram, pero la plataforma los despublicó. Por ello, ya no se encuentran en el perfil.