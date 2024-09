"Fui sincera": Kami Franco reveló que no pudo realizarse una cirugía plástica

A través de sus cuentas en las redes sociales, Kami Franco compartió el insólito momento que vivió en el momento previo a realizarse una importante cirugía plástica. La joven se mostró en un video junto a su médico cirujano y entre los dos, revelaron que no se pudo someter a la operación.

VIDEO: KAMI FRANCO REVELÓ QUE NO PUDO REALIZARSE UNA CIRUGÍA

“Tenemos una situación bastante particular”, dijo el médico al inicio de su relato. “Yo me levanté súper temprano y cuando estábamos viniendo para acá, Moneda para a comprar un sanguche. Cuando no comés, viste que te sentís como medio mareada y le dije al Moneda ‘dame un mordisco’”, relató Kami.

“Fui sincera con el doc y le dije que había comido”, agregó. Asimismo, el profesional explicó que lo que hizo la influencer puede causar complicaciones, por eso prefirieron reprogramar la cirugía para otro día.