De nuevo en la punta del Federal A, y con el objetivo de consolidarse, el plantel de Racing de Nueva Italia viajó a Misiones este jueves para visitar el domingo a las 11 a Crucero del Norte, el último de la Zona 2 y a cuatro fechas del final.

Hernán Medina no contará con el zaguero Martín Puchetta, quien vio la quinta amarilla en la goleada sobre Unión de Sunchales. No definió aún quien lo reemplazará pero es probable que vuelve a la defensa Facundo Rivero. Y se sumó a la lista el lateral Nahuel Rodríguez. No así Mariano Martínez, quien salió del equipo y ahora no es tenido en cuenta.

Racing suma 49 puntos, al igual que Gimnasia y Tiro de Salta, que perdió en Gualeguaychú y tiene fecha libre. Ante igualdad de puntos la Academia queda primero por resultados entre sí. Y busca sacar ventaja en la tabla porque en la penúltima fecha le tocará quedar libre.