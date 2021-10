El Racing puntero del Federal A se reencontrará con su público el domingo a las 15, frente a Central Norte de Salta y a cuatro fechas del final del torneo. Por lo que la expectativa de los hinchas Albicelestes es enorme, y se refleja en que ya hay más de 4.000 socios habilitados para ingresar.

//Mirá también: Racing jugará con público ante Central Norte por el Federal A

La capacidad del Miguel Sancho es para 15 mil personas, con lo que serán 7.500 las que podrán asistir al encuentro. “Por la proyección que tenemos y las consultas, que son incesantes, con filas de más 100 metros para asociarse y las chicas de la secretaría que no dan abasto, creemos que para el sábado se habrá completado ese número”, explicó Manuel Pérez, presidente de Racing, en Radio Sucesos.

//Mirá también: Hernán Medina y su Racing puntero: “Es un orgullo estar al frente de este grupo”

Y aprovechó para recordar que en 1984, en una gran campaña en el por entonces torneo Metropolitano y con Roberto Gasparini como figura, Racing llegó a los 10 mil socios. Y desde esa fecha bajó la cantidad y no volvió a pasar de los 3.500. “Durante la pandemia, con estos casi 20 meses que nos golpearon tanto a todos, hubo momentos en que no llegamos a los 500 socios”, señaló Pérez.

Y justificó que por ese motivo no se realizará la transmisión vía streaming. “Las primeras que me lo reclamaron fueron mis hijas, que están en Barcelona y en Málaga. Y son muchos los hinchas que ven los partidos de esa manera. Fue una buena herramienta todo este tiempo y no permitió sumar un ingreso, pequeño, pero que fue un alivio. Ahora lo que necesitamos es el estadio lleno”, puntualizó.