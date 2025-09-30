Quiniela de Córdoba: cuáles son los resultados de este martes 30 de septiembre

Como todos los días de lunes a sábados, se sortea la Quiniela de Córdoba. Este martes 30 de septiembre no será la excepción y se llevarán a cabo los cuatro sorteos de la jornada: Primera, Matutina, Vespertina y Nocturna.

Se trata de la Quiniela, organizada por la Lotería de Córdoba y uno de los juegos de azar más populares del país.

RESULTADOS DE LA PRIMERA DE ESTE MARTES 30 DE SEPTIEMBRE

Se sorteó la Primera de la Quiniela de Córdoba y los tres primeros números sorteados este martes fueron: en primer lugar el 0065, seguido del 8877 y el 7327, en segunda y tercera posición, respectivamente.

0065- el Cazador 8877- la Pierna de Mujer 7327- el Peine 6675 3407 8944 2134 6260 7027 5779 1723 5278 7770 2901 7607 0854 2595 6984 2049 3218

SIGNIFICADO DE LOS SUEÑOS

En la Primera, el 0065 es el número que salió a la cabeza y según el significado de los sueños, el 65 representa el Cazador.

RESULTADOS DE LA MATUTINA DE ESTE MARTES 30 DE SEPTIEMBRE

¿CÓMO SE JUEGA A LA QUINIELA?

El apostador puede elegir entre una a tres loterías. El juego consiste en apostar una cantidad de dinero a números de una cifra, dos cifras, tres cifras o cuatro cifras. Dependiendo de la cantidad de loterías a las que haya apostado se dividirá el premio o no. En caso de que haya apostado exclusivamente a una lotería, el apostador será premiado si sale en esa. Si eligió jugar tres loterías, se dividirá en tres.

¿A QUÉ HORA SE SORTEA LA QUINIELA DE CÓRDOBA?

En el caso de la Quiniela de Córdoba, la Lotería provincial realiza cuatro sorteos de lunes a sábados (La Primera de la Mañana, Matutina, Vespertina y Nocturna).

La Primera de la Mañana: 12

Matutina: 15

Vespertina: 18

Nocturna: 21

