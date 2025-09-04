Quiniela de Córdoba: cuáles son los resultados de este jueves 4 de septiembre

Como todos los días de lunes a sábados, se sortea la Quiniela de Córdoba. Este jueves 4 de septiembre no será la excepción y se llevarán a cabo los cuatro sorteos de la jornada: Primera, Matutina, Vespertina y Nocturna.

Se trata de la Quiniela, organizada por la Lotería de Córdoba y uno de los juegos de azar más populares del país.

RESULTADOS DE LA PRIMERA DE ESTE JUEVES 4 DE SEPTIEMBRE

Se sorteó la Primera de la Quiniela de Córdoba y los tres primeros números sorteados este jueves fueron: en primer lugar el 0902, seguido del 7848 y el 4536, en segunda y tercera posición, respectivamente.

0902- el Niño 7848- el Muerto que habla 4536- las Castañas 3702 1405 9825 9500 0626 1629 9507 4592 7485 2138 6720 2537 1422 4154 3740 3372 1070

SIGNIFICADO DE LOS SUEÑOS

En la Primera, el 0902 es el número que salió a la cabeza y según el significado de los sueños, el 02 representa el Niño.

RESULTADOS DE LA MATUTINA DE ESTE JUEVES 4 DE SEPTIEMBRE

Como todas las tardes, se sorteará la Matutina de la Quiniela de Córdoba. Este sábado no será la excepción y a las 15 se desarrollará el segundo concurso de la jornada.

¿CÓMO SE JUEGA A LA QUINIELA?

El apostador puede elegir entre una a tres loterías. El juego consiste en apostar una cantidad de dinero a números de una cifra, dos cifras, tres cifras o cuatro cifras. Dependiendo de la cantidad de loterías a las que haya apostado se dividirá el premio o no. En caso de que haya apostado exclusivamente a una lotería, el apostador será premiado si sale en esa. Si eligió jugar tres loterías, se dividirá en tres.

¿A QUÉ HORA SE SORTEA LA QUINIELA DE CÓRDOBA?

En el caso de la Quiniela de Córdoba, la Lotería provincial realiza cuatro sorteos de lunes a sábados (La Primera de la Mañana, Matutina, Vespertina y Nocturna).

La Primera de la Mañana: 12

Matutina: 15

Vespertina: 18

Nocturna: 21

Aclaración: Vía Córdoba no se responsabiliza por los errores u omisiones que pudieran existir en esta información. La única lista oficial válida es la proporcionada por la Lotería de la Provincia de Córdoba.