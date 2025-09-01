Vía Córdoba / Video

Quiniela de Córdoba: cuáles son los resultados de este lunes 1 de septiembre

Cuáles fueron los números ganadores, cuáles salieron hoy a la cabeza y todo lo que necesitás saber.

1 de septiembre de 2025,

Los resultados de la quiniela de Córdoba.

Como todos los días de lunes a sábados, se sortea la Quiniela de Córdoba. Este lunes 1 de septiembre no será la excepción y se llevarán a cabo los cuatro sorteos de la jornada: Primera, Matutina, Vespertina y Nocturna.

Se trata de la Quiniela, organizada por la Lotería de Córdoba y uno de los juegos de azar más populares del país.

RESULTADOS DE LA PRIMERA DE ESTE LUNES 1 DE SEPTIEMBRE

Se sorteó la Primera de la Quiniela de Córdoba y los tres primeros números sorteados este lunes fueron: en primer lugar el 8185, seguido del 4065 y el 3985, en segunda y tercera posición, respectivamente.

  1. 8185 - la Linterna
  2. 4065 - el Cazador
  3. 3985 - la Linterna
  4. 8507
  5. 3524
  6. 4332
  7. 2146
  8. 3578
  9. 6193
  10. 2249
  11. 6849
  12. 6056
  13. 9633
  14. 4817
  15. 4215
  16. 0448
  17. 1964
  18. 2758
  19. 9195
  20. 3744

SIGNIFICADO DE LOS SUEÑOS

En la Primera, el 8185 es el número que salió a la cabeza y según el significado de los sueños, el 85 representa la Linterna.

¿CÓMO SE JUEGA A LA QUINIELA?

El apostador puede elegir entre una a tres loterías. El juego consiste en apostar una cantidad de dinero a números de una cifra, dos cifras, tres cifras o cuatro cifras. Dependiendo de la cantidad de loterías a las que haya apostado se dividirá el premio o no. En caso de que haya apostado exclusivamente a una lotería, el apostador será premiado si sale en esa. Si eligió jugar tres loterías, se dividirá en tres.

¿A QUÉ HORA SE SORTEA LA QUINIELA DE CÓRDOBA?

En el caso de la Quiniela de Córdoba, la Lotería provincial realiza cuatro sorteos de lunes a sábados (La Primera de la Mañana, Matutina, Vespertina y Nocturna).

  • La Primera de la Mañana: 12
  • Matutina: 15
  • Vespertina: 18
  • Nocturna: 21

Aclaración: Vía Córdoba no se responsabiliza por los errores u omisiones que pudieran existir en esta información. La única lista oficial válida es la proporcionada por la Lotería de la Provincia de Córdoba.

