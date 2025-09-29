Quiniela de Córdoba: cuáles son los resultados de este lunes 29 de septiembre

Como todos los días de lunes a sábados, se sortea la Quiniela de Córdoba. Este lunes 29 de septiembre no será la excepción y se llevarán a cabo los cuatro sorteos de la jornada: Primera, Matutina, Vespertina y Nocturna.

Se trata de la Quiniela, organizada por la Lotería de Córdoba y uno de los juegos de azar más populares del país.

RESULTADOS DE LA PRIMERA DE ESTE LUNES 29 DE SEPTIEMBRE

Se sorteó la Primera de la Quiniela de Córdoba y los tres primeros números sorteados este lunes fueron: en primer lugar el 4899, seguido del 6767 y el 5082, en segunda y tercera posición, respectivamente.

4899 - el Hermano 6767 - la Mordida 5082 - la Pelea 5344 9449 7544 7431 8900 3824 1695 5114 4253 0766 3881 1294 6169 7622 5948 5471 9714

RESULTADOS DE LA MATUTINA DE ESTE SÁBADO 27 DE SEPTIEMBRE

Se sorteó la Matutina de la Quiniela de Córdoba y los tres primeros números sorteados este lunes fueron: en primer lugar el 4537, seguido del 6418 y el 4642, en segunda y tercera posición, respectivamente.

4537 - el Eucaliptus 6418 - la Sangre 4642 - la Zapatilla 8242 5643 3989 6906 8317 8343 7818 5832 1816 6311 3226 1048 8990 1521 1629 4491 7566

SIGNIFICADO DE LOS SUEÑOS

En la Primera, el 4899 es el número que salió a la cabeza y según el significado de los sueños, el 99 representa el Hermano.

En la Matutina, el 4537 es el número que salió a la cabeza y según el significado de los sueños, el 37 representa el Eucaliptus.

¿CÓMO SE JUEGA A LA QUINIELA?

El apostador puede elegir entre una a tres loterías. El juego consiste en apostar una cantidad de dinero a números de una cifra, dos cifras, tres cifras o cuatro cifras. Dependiendo de la cantidad de loterías a las que haya apostado se dividirá el premio o no. En caso de que haya apostado exclusivamente a una lotería, el apostador será premiado si sale en esa. Si eligió jugar tres loterías, se dividirá en tres.

¿A QUÉ HORA SE SORTEA LA QUINIELA DE CÓRDOBA?

En el caso de la Quiniela de Córdoba, la Lotería provincial realiza cuatro sorteos de lunes a sábados (La Primera de la Mañana, Matutina, Vespertina y Nocturna).

La Primera de la Mañana: 12

Matutina: 15

Vespertina: 18

Nocturna: 21

Aclaración: Vía Córdoba no se responsabiliza por los errores u omisiones que pudieran existir en esta información. La única lista oficial válida es la proporcionada por la Lotería de la Provincia de Córdoba.