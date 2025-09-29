Vía Córdoba / Sorteo

Quiniela de Córdoba: cuáles son los resultados de este lunes 29 de septiembre

Cuáles fueron los números ganadores, cuáles salieron hoy a la cabeza y todo lo que necesitás saber.

Redacción Vía Córdoba
29 de septiembre de 2025,

Quiniela de Córdoba.

Como todos los días de lunes a sábados, se sortea la Quiniela de Córdoba. Este lunes 29 de septiembre no será la excepción y se llevarán a cabo los cuatro sorteos de la jornada: Primera, Matutina, Vespertina y Nocturna.

Se trata de la Quiniela, organizada por la Lotería de Córdoba y uno de los juegos de azar más populares del país.

RESULTADOS DE LA PRIMERA DE ESTE LUNES 29 DE SEPTIEMBRE

Se sorteó la Primera de la Quiniela de Córdoba y los tres primeros números sorteados este lunes fueron: en primer lugar el 4899, seguido del 6767 y el 5082, en segunda y tercera posición, respectivamente.

  1. 4899 - el Hermano
  2. 6767 - la Mordida
  3. 5082 - la Pelea
  4. 5344
  5. 9449
  6. 7544
  7. 7431
  8. 8900
  9. 3824
  10. 1695
  11. 5114
  12. 4253
  13. 0766
  14. 3881
  15. 1294
  16. 6169
  17. 7622
  18. 5948
  19. 5471
  20. 9714

RESULTADOS DE LA MATUTINA DE ESTE SÁBADO 27 DE SEPTIEMBRE

Se sorteó la Matutina de la Quiniela de Córdoba y los tres primeros números sorteados este lunes fueron: en primer lugar el 4537, seguido del 6418 y el 4642, en segunda y tercera posición, respectivamente.

  1. 4537 - el Eucaliptus
  2. 6418 - la Sangre
  3. 4642 - la Zapatilla
  4. 8242
  5. 5643
  6. 3989
  7. 6906
  8. 8317
  9. 8343
  10. 7818
  11. 5832
  12. 1816
  13. 6311
  14. 3226
  15. 1048
  16. 8990
  17. 1521
  18. 1629
  19. 4491
  20. 7566

SIGNIFICADO DE LOS SUEÑOS

En la Primera, el 4899 es el número que salió a la cabeza y según el significado de los sueños, el 99 representa el Hermano.

En la Matutina, el 4537 es el número que salió a la cabeza y según el significado de los sueños, el 37 representa el Eucaliptus.

¿CÓMO SE JUEGA A LA QUINIELA?

El apostador puede elegir entre una a tres loterías. El juego consiste en apostar una cantidad de dinero a números de una cifra, dos cifras, tres cifras o cuatro cifras. Dependiendo de la cantidad de loterías a las que haya apostado se dividirá el premio o no. En caso de que haya apostado exclusivamente a una lotería, el apostador será premiado si sale en esa. Si eligió jugar tres loterías, se dividirá en tres.

¿A QUÉ HORA SE SORTEA LA QUINIELA DE CÓRDOBA?

En el caso de la Quiniela de Córdoba, la Lotería provincial realiza cuatro sorteos de lunes a sábados (La Primera de la Mañana, Matutina, Vespertina y Nocturna).

  • La Primera de la Mañana: 12
  • Matutina: 15
  • Vespertina: 18
  • Nocturna: 21

Aclaración: Vía Córdoba no se responsabiliza por los errores u omisiones que pudieran existir en esta información. La única lista oficial válida es la proporcionada por la Lotería de la Provincia de Córdoba.

