Quién es Lucía Bossa: la artista cordobesa de 21 años que fue elegida como “Revelación Rock” y la rompe en las redes con su reversión del género

La escena del rock nacional tiene una estrella en constante crecimiento y se encuentra en Córdoba Capital: Lucía Bossa tiene 21 años y ya logró posicionarse como una de los exponentes del “rock fusión”, atrapando cada vez a más jóvenes ávidos de escuchar algo distinto. En una entrevista con Vía País, la cordobesa contó cómo empezó a dedicarse a la música y nos permitió conocerla más en profundidad.

Con sencillos como “Tomás”, “Creeme”, “Rocanrol” y “Rosa de Plástico”, que se han posicionado en las redes, llegando a los 25 mil oyentes mensuales y millones de reproducciones en las redes sociales, Lucía Bossa tiene un futuro prometedor como artista: “Mi sueño es vivir de la música, me encantaría llegar a más personas, pero siempre poniendo por encima el arte y la calidad artística”.

Lucía Bossa es conocida por hacer "rock fusión". Foto: @luciabossa_

La música siempre estuvo en sus venas

“Desde muy chiquita siempre me gustó el arte, siempre fui una nena muy histriónica y todo eso me encantaba”, explicó Lucía. “Incluso antes de empezar cursos, yo ponía la música en mi casa, cantaba, hacía toda una coreo y me imaginaba que era Britney Spears. Performance a full”.

Además, explicó que cuando estaba en el colegio, se pasaba horas leyendo las letras de las canciones: “Creo que de ahí aprendí todo el tema de la estructura de la canción y siempre tuve mucha más facilidad para hacer eso, las estrofas, el estribillo. El concepto de poder resumir algo muy grande en pocas palabras es lo que más me llamó la atención de escribir letras“, expresó.

De pequeña, hizo baile y actuación, recién en el secundario comenzó a tocar la guitarra. “Teníamos clases de poesía en ingles y ahí profundicé más el tema de las letras, que siempre fue lo que más me llamó la atención y lo que más estudié de alguna forma porque mi colegio no tenía orientación a música”, indicó la cordobesa.

Lucía explicó que casi todo su talento musical fue autodidacta; recién cuando salió del colegio comenzó a estudiar la carrera de música. Sin embargo, se dio cuenta de que no estaba aprendiendo el enfoque que ella necesitaba y otros factores, como la pandemia, la llevaron a abandonar esa carrera para seguir formándose por su cuenta y poder enfocarse más en producir sus propias canciones.

Lucía se presenta en vivo tanto en Córdoba como en otras provincias. Foto: @luciabossa_

“Además, la razón por la cual empecé la carrera fue para encontrar otros artistas y aprender en contacto con otros músicos, pero justo fue en pandemia y tampoco tenía eso, así que al año y medio tomé la decisión y ahí es cuando saqué mi primera canción. Cuando pienso cómo se dio todo, digo: Wow qué mágico se dio todo, cómo yo siempre sin darme cuenta como que fui orientando ese camino”, agregó.

Sobre su primera canción, reveló: “En ese momento, tenía 3000 seguidores y la escucharon mis papas nada más, pero, hoy en día, es la tercera o cuarta canción mía más escuchada. Se llama “Rosa de plástico”. por mucho tiempo la odié, porque era muy difícil dar el primer paso, pero ahora ya le agarré cariño, además porque esta bueno que se pueda ver el proceso y mi evolución como artista”.

Un amor genuino por el rock y sus referentes

“Escucho de todo, pero en realidad, mi primer amor, que yo escuchaba horas y horas, fue el rock y lo sigue siendo. Hubo bandas que me volaron la cabeza tanto de rock nacional como internacional, de hecho empecé escuchando punk”, contó.

Su mayor referencia es el rock de los 70′s: “Si vos escuchas a Charly, Serú Girán, suena muy distinto a lo que hay hoy en día, lo de antes era como más experimental”.

“Me parece que nuestra generación quiere algo mas allá de lo que se escucha en la radio, por más que el mainstream no se la juegue tanto todavía por estos géneros, hay mucha movida del under, de buscar otros sonidos. También creo que te cansa escuchar siempre lo mismo y que hay una búsqueda para ampliar la paleta musical. Te das cuenta cuando series como la de Fito Páez es furor entre los jóvenes o un montón de gente joven que escucha Charly, Spinetta. Por eso, estaría bueno poder ver algo nuevo que tenga cosas en esa línea”, opinó Bossa.

Si tuviera que elegir a alguien para colaborar musicalmente de toda la historia, elegiría a Queen: “Es muy especial lo que hicieron y ellos eran los verdaderos Rock fusión. También me encanta mucho Charly. Hay muchos artistas que me encantan, Artic Monkeys, Pink Floyd, Amy Winehouse. Hay muchas mujeres que tienen una sensibilidad que me encanta por la crudeza que tienen en las letras”.

Este año, Lucía ganó “Revelación Rock” en Córdoba y se emocionó por el homenaje: “Fue la primera vez que sentí que acá en Córdoba hubo un reconocimiento porque una cosa son las redes sociales y otra es tener un reconocimiento por parte de la comunidad de músicos, que muchas veces es como más cerrada o que hay que pagar un derecho de piso”.

Su sencillo "Rocanrol" cautivó a miles de jóvenes. Foto: @luciabossa_

El género de Lucía Bossa: “Rock Fusión”

Si bien Lucía es una fanática del rock, cuando comenzó a sacar su propia música sintió que le faltaba algo más: “Cuando empecé a componer, a mi me encantaba el rock y quería ir por esa onda, pero también me gustaban otros géneros. El tema es que tampoco me parecía que iba con mi personalidad hacer solo pop, blues o tango o algún otro genero solo”, explicó.

“Sentía que le faltaba un poco mi esencia, entonces inconscientemente empecé a mezclar cada uno de estos géneros con el rock. Por ejemplo, empecé a hacer Blues Rock o Tango Rock y de a poco empecé a definir mi genero como “Rock Fusión”, porque cada canción tiene esta alma rockera, pero dependiendo la temática y la estructura, la acompaña más otro genero”, agregó la música.

Al ir por un camino más alternativo, Lucía recibió unas cuantas críticas: “Mucha gente me ha dicho que tengo que ir por una sola línea, pero creo que mi esencia esta en todas las canciones, que más allá del genero con el que lo fusione, mi impronta está”, indicó sobre el género que compone en la mayoría de sus canciones.

“Todos los días recibo comentarios negativos, es el precio a pagar de estar en las redes yo creo. Hay mucho prejuicio de ‘No es rock’, pero yo no le doy importancia. La mayoría son comentarios buenos felicitándome y diciendo que les gusta lo que hago, hay una gran conexión con las personas, que creo que es lo más importante para un músico”, aseguró.

Lucía tiene un gran número de seguidores que la acompañan fielmente en cada canción que saca e incluso fanáticos han viajado desde otros países y provincias solo para verla tocar. “Ahí te das cuenta si estas llegándole a la gente ¿Qué mejor que poder tener esa conexión con otras personas? En persona, además te das cuenta de eso cuando los ves cantando las canciones y que se saben las letras”, dijo al respecto.

Lucía Bossa tiene un gran futuro por delante en la música y muchos sueños por cumplir: “Me gustaría siempre poder hacer lo que me gusta a mi y sentir que voy mejorando como artista. Obvio me encantaría llegar a más personas, pero sin comprometer el arte de por medio para llegar más rápido y siempre poniendo por encima la calidad artística. Además, me gustaría poder vivir de esto, no me puedo imaginar haciendo ninguna otra cosa que no sea esto”.