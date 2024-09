Qué es de la vida de la cordobesa que se hizo viral por bailar en una marcha peronista

El 17 de octubre de 2022, Amalia Freytes, una docente de Alta Gracia, se hizo viral por bailar de gran manera en medio de la marcha por el Día de la Lealtad Peronista. A casi dos años de aquel video, la mujer apareció.

El video viral de la cordobesa en una marcha peronista

La nacida en Alta Gracia recordó aquel día y explicó que viajó a Córdoba Capital para realizar unos trámites en el banco. En ese marco se encontró con la movilización, que no tenía idea de por qué se realizaba.

“Pasé por la calle Chacabuco y vi que había banderas. Es más, vi una pancarta del “sindicato de jardinero” que me llamó la atención y me quedé viendo la organización musical que había, sin preguntar qué era. Cuando empezó la música, comencé a revolearme”, confesó en diálogo con TN.

Quién es la cordobesa que se hizo viral por bailar en una marcha peronista

La actriz, cantante, bailarina y docente contó que estuvo tirando los prohibidos durante un largo tiempo, pero “lo que se viralizó fueron los últimos minutitos de media hora de baile”.

Una imagen con la cordobesa en sus épocas como actriz.

Luego de concretar los mandados y mover las caderas, volvió a la escuela de Anisacate donde trabajaba. Sus compañeros y compañeras la miraban y hablaban un poco a sus espaldas y no entendía el motivo.

“En la sala de profesores me mostraron ‘esto’ la famosa viralización del bailecito”, recordó entre risas la protagonista del video que fue furor en Argentina, Estados Unidos, Qatar y otros países.

La fama luego de la viralización y la no afiliación política de la cordobesa

“No tenía ni tengo idea de quién subió el video, fue una situación espontánea que se grabó. No sabía ni qué era viralizarse y me decían que mi video había explotado en las redes”, aseguró.

La docente viene de una familia radical de Alta Gracia.

A pesar de haber pasado un largo tiempo, Freytes rememoró la polémica situación que se armó. “Acá sabemos que las grandes confusiones que se dieron tuvieron que ver más con una cuestión histórica y política. Yo nunca supe que era 17 de octubre y se empezaron a polarizar las posiciones”, indicó.

Luego, aclaró que “la confusión fue grandísima, sobre todo porque lo primero que dijeron fue que yo había sido una bailarina que habían puesto los peronistas”. Por su parte confeso que ella viene de “una familia históricamente radical de Alta Gracia”.

Por ello, dejó pasar el agua y no respondió ninguna crítica porque “la gente no tenía que saber quién era yo ni qué era lo que hacía”. Sin embargo, ahora sentenció: “No soy ni kirchnerista, ni radical, ni peronista, ni nada. Soy la bailarina que nos hizo divertir mucho”.