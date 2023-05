Qué dijo Pablo Vegetti sobre una posible sanción por sus declaraciones en Avellaneda

Belgrano retomó los entrenamientos este martes dejando atrás la derrota 2 a 0 frente a Independiente en Avellaneda y ya piensa en Atlético Tucumán. Pero su delantero estrella, Pablo Vegetti, fue consultado sobre la posible sanción por sus declaraciones en contra de Darío Herrera.

“Escuché las palabras de (Federico) Beligoy y no dije nada fuera de lugar”, expresó el “9” al final de la práctica matutina de este 2 de mayo. Por otro lado, destacó que Dario Herrera le parece un gran árbitro pero es humano y puede equivocarse como todos.

Pablo Vegetti, jugador de Belgrano. Foto: Ramiro Pereyra

“Viendo el contexto previo al partido: la entrada en calor y todo lo que pasó con Racing en el clásico. Creo que influyeron en él”, analizó el goleador del Pirata. Por otro lado, aseveró que el domingo expresó “lo que pensaba, quedó ahí” y está “muy tranquilo”.

Independiente y Belgrano se enfrentan por 14° fecha de la Liga Profesional. (Fotobaires) Foto: fotobaires

“Hay que expresarse sin faltar el respeto”, la reflexión de Vegetti

En este sentido, focalizó en que no le faltó el respeto a nadie y habló con total libertad de expresión. “Si las declaraciones son excesivas en algún punto me parece que sí porque no hay que faltar el respeto”, concluyó al ser consultado por las sanciones que se toman desde Dirección Nacional de Arbitraje en contra de “declaraciones excesivas”.