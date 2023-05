La advertencia a Vegetti y Farré por sus dichos tras la derrota de Belgrano en Avellaneda

“Pasó algo que sabíamos que iba a pasar. Perdimos por dos penales. Estuvo mal la designación. No porque Darío (Herrera) no sea buen árbitro, pero ya había estado en el VAR en el quilombo con Racing. Hoy mandarlo acá fue un error”. Así se quejó Pablo Vegetti tras la derrota de Belgrano en la visita a Independiente.

Y salió al cruce el ex árbitro Federico Beligoy, hoy al frente de la Dirección Nacional de Arbitraje, para respaldar la actuación del juez en Avellaneda, más allá de los dos penales sancionados y que fueron para la discusión.

“Fue una buena elección la de Herrera porque el partido con Racing fue todo absolutamente claro. Dirigieron bien adentro y afuera, y ayer hicieron lo mismo. Si uno quiere opinar está en todo su derecho. Si alguno hizo declaraciones fuera de lugar serán sancionados si el Tribunal de Disciplina lo decide”, afirmó Beligoy en diálogo con TyC Sports.

Lo dijo por Vegetti y también por Guillermo Farré, quien fue expulsado tras la sanción de segundo penal (una mano de Lucas Diarte apenas perceptible). Y por segunda vez consecutiva, ya que lo habían echado también contra Newell’s.

Independiente y Belgrano se enfrentan por 14° fecha de la Liga Profesional. (Fotobaires) Foto: fotobaires

Cabe recordar que en la previa del inicio de la fecha 14, la Dirección Nacional de Arbitraje había emitido un comunicado anunciando la intensificación de las sanciones contra los integrantes de los clubes que se manifestaran en contra de los árbitros.

BELIGOY NO OPINÓ POR LAS POLÉMICAS EN EL BOCA-RACING

El triunfo de Boca sobre Racing dejó polémicas, entre ellas dos jugadas de expulsión que se omitieron por acciones de Sebastián Villa y Valentín Barco. Ante esto, Federico Beligoy prefirió no dar su opinión en vísperas del Superclásico con River, el domingo 7 de mayo.

“De cara a un River - Boca no me voy a poner a opinar de jugadas de ninguno de los dos por respeto a ellos, a sus aficionado y a la mayor contienda futbolística que va a haber dentro de una semana, que es el Superclásico. Opinar de una jugada no es lo que corresponde”, se excusó.