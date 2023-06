Qué dijo Juan Manuel Cavagliatto sobre la localía en el Instituto-Belgrano

Diego Dabove fue presentado como entrenador de Instituto, con Juan Manuel Cavagliatto a la cabeza. Y el presidente Albirrojo también se refirió a otros temas, por ejemplo la localía en el partido con Belgrano, en la fecha 22 de la Liga Profesional.

Sabido es el sentido de pertenencia de Instituto, sobre todo para ser local en su estadio. De todos modos, Cavagliatto no hizo una confirmación oficial: “Por ahora no estamos abocados a ese tema, recién asume el nuevo entrenador y también queremos conocer su parecer. No digo que no vayamos a jugar en Alta Córdoba, seguramente en los próximos días volveremos a hablar de esto”.

Diego Dabove conferencia de prensa del nuevo director técnico de Instituto. (José Gabriel Hernández / La Voz) Foto: José Hernandez

Instituto recibe este lunes a Racing Club por la fecha 20 del torneo, en la fecha 21 visita a River y en la 22 es el cruce con Belgrano. A la Gloria le tocó ser local en los dos enfrentamientos con equipos de Córdoba, y en el clásico con Talleres se habló mucho de la mudanza al Kempes, pero primó la decisión de jugar en el Moumental.

Nota en desarrollo