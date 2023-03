“Proponernos como meta el delito cero, es imposible”: la Policía de Córdoba habló sobre la inseguridad

Pese a la inseguridad que está atravesando la ciudad de Córdoba con los robos “piraña”, el subjefe de la Policía, Ariel Lecler, analizó la situación y opinó al respecto. Además, destacó el trabajo del nuevo cuerpo motorizado que se despliega en barrio de Nueva Córdoba y Centro.

En diálogo con El Doce, Ariel Lecler, aseguró que la primera semana de acción del nuevo cuerpo motorizado fue muy buena. Lograron detener a 25 delincuentes e incautado 19 motos y seis autos.

Respecto a estos datos dijo que “estas mediciones no nos enceguecen ni nos hacen creer que no ha ocurrido un delito, que no ocurre un delito o que no pudiera ocurrir. La Policía necesita de esos valores para poder corregirse y encontrar el rumbo para brindar un mejor servicio”.

Por su lado, defendió al nuevo escuadrón policial y dijo que los efectivos “no se desentiende jamás de ninguna de las situaciones que afligen y preocupan a la comunidad”. “Lo primero de lo que nos ocupamos es de atender a la víctima, contenerla y hay casos en los que se merece que tiempo después se sigue acompañando a la víctima”, aseguró Lecler.

El delito cero es imposible

Con respecto a la inseguridad que atraviesa la ciudad dijo que es imposible lograr un “delito cero” y expresó: “Sí podemos lograr que disminuya sustancialmente la modalidad delictiva que abordemos en determinado sector”.

El subjefe de la policía concluyó rectificando que ponerse como meta realista el delito cero “es inadecuado”.