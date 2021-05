Ha sido un gran año para Piero Hincapié. El defensor. de 19 años, aprovechó su oportunidad en Talleres y jugó 21 partidos en total desde su llegada al plantel dirigido por Alexander Medina, en Agosto de 2020. Fue uno de los pilares defensivos de la T en la Copa Diego Maradona, en Copa de la Liga, en la Sudamericana y en la Argentina.

Antes de viajar a Ecuador con el plantel de la T que jugará con Emelec, el defensor recibió la noticia de que Gustavo Alfaro, el DT argentino que dirige la selección de ese país, lo convocó para la selección mayor que jugará ante Brasil y Perú por las Eliminatorias para Qatar 2022.

El jueves 27, Hincapié deberá presentarse a entrenar con su selección y prepararse para los próximos compromisos y también, posiblemente, sea convocado para la Copa América. “Es mi primera convocatoria, así que la voy a aprovechar al máximo. Voy a dejar lo mejor de mí. Siempre. Es un grupo muy bueno e iré a competir. Lucharé por un puesto para estar allí y jugar los partidos”, dijo en jugador desde la concentración albiazul en declaraciones a Mundo D.

Y agregó: “Me siento contento por la primera convocatoria para la selección mayor de Ecuador. Le agradezco mucho la confianza al DT de Talleres Alexander Medina y a mis compañeros que me dieron siempre el apoyo. Me brindaron la confianza desde el primer partido. El trabajo ha sido bueno”.