Finalmente este lunes cerca del mediodía Pedro Caixinha fue presentado y habló como flamante director técnico de Talleres. El reemplazante de Ángel Guillermo Hoyos aseguró que se encontró con un equipo “muy receptivo” y que Javier Gandolfi les hizo recuperar la confianza.

“Es un gusto, una ilusión y un placer estar trabajando en Argentina y de llegar a un club como Talleres con esta estructura, con esta organización y esta infraestructura y que tiene una ambición igual que nosotros que es la de seguir creciendo todos juntos. Encontramos una institución con una identidad muy fuerte y todas las instituciones que tienen esa identidad están respaldadas por la historia y nosotros queremos sumar a esa historia”, arrancó el DT portugués en su presentación.

Acto seguido, le envió un mensaje de agradecimiento a Javier Gandolfi, quien dirigió y ganó los dos partidos de Talleres luego de que Hoyos dejó el club. “Nos dejaron un equipo totalmente diferente a lo que hace dos semanas atrás. Eso se refiere a lo que era regresar a las bases, tener esa intensidad de juego que complementa nuestra idea de juego y metodología. Encontramos un equipo con niveles de confianza totalmente distintos y una intensidad recuperada. Estamos muy satisfechos con eso. Tenemos una gran plantilla y jugadores que quieren trascender junto con nosotros. Donde va uno vamos todos, pero en dirección a la próxima meta y la próxima meta es partido a partido. No estamos preocupado con la densidad competitiva, queremos pensar el próximo partido”, profundizó.

Pedro Caixinha contó por qué eligió venir a Argentina. Foto: Ramiro Pereyra

Cómo jugará el Talleres de Caixinha

Una de las principales dudas de los hinchas es cómo jugará el Talleres del, por ahora, desconocido Caixinha. Y sobre eso respondió: “En términos de identidad, en esa intensidad es algo que nos encanta siempre. Con el calendario que tienes por delante, nosotros vamos a tener poco tiempo para trabajar comportamientos y tenemos que ser muy puntuales. Un equipo que tiene que salir compacto, presionar junto, atacar juntos y defender. Tenemos que mantener una base física y sumarle un orden y una idea”, comentó el portugués.

En este marco, habló de lo que vio de la “T” en la previa de su llegada. Allí confesó que analizó el último partido de Hoyos (derrota ante San Lorenzo por 1-0) y los dos partidos que dirigieron Gandolfi y Cerutti. “Identificamos todo eso en relación a la idea y cómo en el pasado reciente el equipo recuperó la memoria, la intensidad, la identidad porque en este pasado reciente tiene esa dirección. Esa fue la fórmula y hay que seguir esa fórmula. No sería inteligente de mi parte querer cambiar o poner todas mis ideas, hay que ir poco a poco. Aquí el fútbol es muy físico y de mucho contacto. Queremos un equipo muy fuerte en términos de identidad pero que tengan una idea muy clara. Queremos un equipo que esté convencido de que sale a ganar todos los partidos. Por su puesto no vamos a ganar todos, pero la mentalidad hay que tenerla siempre”, enfatizó.

A su vez, remarcó que habló con Gandolfi, a quien conoce por haberlo tenido como rival en Méjico y confesó: “Le pregunté qué cambiaste en estas dos semanas, cómo ves el grupo, cómo es tu opinión en relación al plantel, por qué jugaste de esa manera. Las características individuales, emocionales y personales que tienen los jugadores. Lo que encontramos fue un grupo totalmente abierto, receptivo, con voluntad y ganas de querer hacer las cosas”.

“A mi me gusta ir por todo. Tuve la fortuna de en México cuando obtuve títulos, ganar tres en ocho meses y nunca perdimos la visión de ir por todo. Para mí no hay un equipo titular y un alterno. El sistema de que tengas cinco cambios te ayuda con las rotaciones. Sabemos que estamos a 8 puntos del cuarto lugar. No quiero perder de vista ese objetivo. Vamos a hacer un reset y vamos a empezar de nuevo el viernes. A finales de mayo vamos a ver dónde estamos. No quiero colgar la toalla en ninguna circunstancia. Para mi el mejor entrenamiento es el partido”, se explayó el DT luso.

El técnico portugués habló de cómo jugará su Talleres. Foto: Ramiro Pereyra

Caixinha y por qué vino a dirigir a Argentina

Pedro Caixinha se transformó en el primer DT portugués en dirigir argentina y el primer europeo en hacerlo en Talleres. Sobre esta situación, comentó: “Yo tengo, como portugués, la genética de la aventura y la pasión del juego. Yo he tenido la fortuna de trabajar con varios jugadores argentinos, con los cuales tengo muy buena relación. Yo miraba en algunos clásicos de Boca y River y miré lo que era la pasión, entonces ese fue el primer paso en relación a traernos acá y de tener esta aventura de ser el primer entrenador portugués. La relación con Andrés, el conocimiento y la visión común es el primer paso hacia el éxito”.

En este sentido, profundizó: “Venimos con la ilusión y determinación de un trabajo a largo plazo. Pensé ‘te vas al otro lado del mundo, dejas a tu familia, vas para ganar, vas para trabajar’”.

Lo que se le viene a Talleres y el pensamiento de Caixinha

El calendario deportivo de Talleres viene bastante ajustado para las próximas semanas ya que en promedio tendrá que jugar un partido cada tres días, alternando entre la Copa de la Liga Profesional y nada más y nada menos que la Copa Libertadores. Al respecto, Caixinha indicó: “Copa Argentina solo lo vamos a disputar en junio y no voy a pensar en ella ahora. En el campeonato local vamos a hacer un reset y queremos empezar a sumar de a tres y al final ya veremos. Para la Libertadores tenemos a Flamengo que es uno de los principales candidatos, vamos a querer pelear para estar en la segunda fase”.

Y resaltó: “Queremos un equipo que haga orgullosos a nuestros hinchas. Cuando ellos están haciendo las cosas de manera que me veo representado en la cancha. Eso se refleja en términos de intensidad, agresividad y en términos de salir a la cancha a matarte, jugar los partidos a muerte y ser competitivo. Lo que veo es que el equipo tenga una idea común que genera comportamientos comunes, que todos hagan lo mismo al mismo tiempo y tienes un equipo equilibrado que maneja todos los momentos. Organización ofensiva, cuando sale con la pelota, queremos que haga una salida limpia desde atrás, un equipo que pueda construir su juego en superioridad numérica, que tenga una buena ocupación del espacio y que camines juntos para que tengas un equipo compacto. Queremos un equipo que cuando tenga el balón mire el arco rival y ataque y cuando no tiene el balón que siga atacando”.