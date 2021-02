Luego de que este viernes las redes sociales explotaran por una supuesta vuelta de Paulo Londra a los escenarios, el propio trapero cordobés salió al cruce de esas versiones y alertó sobre quienes difunden noticias falsas para “generar rumores y falsas expectativas”.

Lo que pasó fue que durante la jornada del viernes los usuarios aseguraron en redes sociales que Londra había ganado el juicio que mantiene contra su exproductora Big Ligas y que por lo tanto volvería a presentar temas y subirse a los escenarios este 2021. Nada de esto era cierto.

El cantante lo desmintió en el mismo comunicado: “Les agradezco mucho todo el apoyo y cariño que siempre me demuestran, saben que me debo a ustedes. Les quiero decir que el juicio está en manos de los abogados y no hay ningún resultado aún, yo les avisaré cuando va a salir mi música, solo tengan cuidado que hay personas que difunden falsas noticias para generar rumores y falsas expectativas que luego si no se cumplen causan daño”, escribió.

Así se expresó el cordobés en sus redes sociales. Paulo Londra

Cabe recordar que hace dos años que fue su último recital, tras comenzar una ardua lucha legal.

El conflicto se debe a que el cordobés viajó a Colombia a firmar un contrato con Ovi On The Drums y con la productora Big Ligas. En la cláusula de copyright se indicaba que Big Ligas tenía los derechos exclusivos de todo lo que implique el uso de su voz hasta diciembre de 2020.

Luego, al firmar con el sello multinacional Warner –con negociaciones a escondidas del propio Paulo-, el acuerdo se extendió hasta 2025.

El 14 de febrero del año pasado Londra inició una demanda para terminar el acuerdo con Big Ligas y distanciarse definitivamente del proyecto.