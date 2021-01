“No tengo necesidad de irme. Hay ofertas que te mueven la estantería, pero no pierdo el foco y me tiene que servir a mí y al club. Estoy feliz en Belgrano, que es uno de los clubes grandes de la Argentina”. Con la firma de Pablo Vegetti, primera conferencia de prensa en el regreso del plantel Pirata a los entrenamientos.

Goleador, capitán y referente del Celeste, asumió: “No cumplimos el objetivo. Estabamos ilusionados por el grupo que se formó y por eso dolió más”. Y se enfocó en la racha sin goles que lo afectó en esta parte del torneo.

Además, se refirió a la crítica que en la pretemporada le hizo Ricardo Caruso Lombardi, y sobre las elecciones del 6 de febrero en el club, con los candidatos Armando Pérez y Luis Artime.