Finalmente este jueves cerca del mediodía se confirmó que Fernando “Teté” Quiroz renunció a la dirección técnica de Instituto. La intención de la dirigencia del club de Alta Córdoba era que el DT continuara a pesar de que la “Gloria” había perdido con Defensores de Belgrano y se quedó sin posibilidades de pelear por un ascenso a la Liga Profesional.

La noticia fue confirmada por el club y el propio DT envió una carta explicando que su salida se debe a “motivos personales”.

“Debido a la delicada situación familiar que me toca atravesar y me obliga a permanecer en Buenos Aires por tiempo indeterminado, he decidido no continuar en el cargo de entrenador del club”, escribió Teté.

En la misiva, Quiroz también le agradeció a los jugadores “por estos diez meses de respeto, de excelente predisposición y, hasta diría, de afecto”. Tampoco se olvidó de los utileros, el cuerpo médico y “todos los empleados de La Agustina y Alta Córdoba”, incluidos los dirigentes.

“Cuando esté mejor de ánimo, en los próximos días, voy a hablar públicamente. Desde ya gracias a la prensa por el respeto y por entender esta situación. Solo me queda desear lo mejor al próximo CT, y al club en su totalidad, que pueda seguir creciendo esperando verlo pronto en el lugar que la gente y la historia de Instituto merecen”, concluyó el ahora ex DT de la Gloria.

Por su parte, desde el club reconocieron que ya se encuentran trabajando para encontrar el reemplazo y en la diagramación del equipo que vestirá la camiseta albirroja en la próxima temporada.