Pablo Chavarría y su regreso: “Siento que puedo ser importante para Belgrano”

Debió esperar más de una década para su regreso a Belgrano. Y a partir de allí, todo muy rápido para Pablo Chavarría. Presentación en la Copa de Argentina con un puñado de minutos y clasificación a octavos de final; y minutos en cancha en el debut triunfal Pirata en la Copa de la Liga Profesional.

“Pasó mucho tiempo y me tocó volver. Y fue con una victoria valiosa, ante un gran rival como Estudiantes”, resaltó el delantero de 35 años en diálogo con Vía Córdoba, y que jugó durante 13 años en el fútbol europeo.

Pablo Chavarría maneja la pelota en el Gigante de Alberdi (Prensa Belgrano)

“Cuando me tocó entrar contra Estudiantes sentí lo mismo que mi primer partido con esta camiseta. Fue contra Ferro en 2008, con las mismas sensaciones. Siempre quise volver a Belgrano, desde los 15 años estuve en el club pasando por distintas etapas, y no me había tocado hacerlo en Primera. Los dos años fueron en la B Nacional”, recapituló Chavarría.

EL REENCUENTRO CON BELGRANO Y LA MISMA PASIÓN

“Es un Belgrano distinto por todo el crecimiento que tuvo, pero la pasión es la misma. Con la gente alentando desde el minuto uno. Hay varias canciones nuevas, pero la mayoría son las mismas y me las se, así que las pude tararear en el banco”, expresó Chavarría.

“Me sorprendió para bien Belgrano, le ganó merecidamente a un rival como Estudiantes que es durísimo. Hay que seguir progresando con humildad, en un fútbol que es muy físico, y que le agrega la técnica de sus jugadores. Por eso es una liga tan exigente. Ahora nos toca enfrentar a San Lorenzo, otro equipo muy sólido, sobre todo en lo defensivo”, opinó el delantero llegado del Málaga español.

Pablo Chavarría ingresó sobre el final y cumplió su sueño de jugar con la B en Primera División (Prensa Belgrano)

También dio parecer sobre el plantel que encontró: “Hay jugadores de experiencia, refuerzos que se acoplaron bien, y chicos que subieron de las Inferiores y que me sorprendieron. Por el respeto que tienen se nota que están bien formados, y que ya traen esa mentalidad”.

Y remarcó el apoyo del público Celeste. “Pasé por varios clubes, con muy buenas hinchadas. Pero la de Belgrano realmente no se compara”.

LO QUE PABLO CHAVARRÍA LE PUEDE APORTAR A BELGRANO

“Estuve mucho tiempo parado, pasaron dos meses de mi último partido en España. Jugué unos minutos contra Claypole como para ganar ritmo, pero no era la forma en que quería mostrarme. Quería empezar apenás volví, porque terminé muy bien los últimos seis meses en el Málaga”, aseguró.

Pablo Chavarría espera con ansiedad su debut con la Celeste (Prensa Belgrano) Foto: Archivo La Voz

“Me voy sintiendo mejor, en los minutos contra Estudiantes ya entré más en ritmo y me siento mejor. Como para ser titular sí Guille (Farré) así lo dispone. Sobre todo porque se viene una agenda cargada, con Copa Argentina”, consideró.

Y profundizó: “Cuando me suelte puedo ir por todo el frente de ataque, me gusta ir al espacio también. Pienso que le puedo dar cosas al equipo, ser importante para Belgrano”.

Pablo Chavarría, "de civil", visitó la práctica de Belgrano y compartió un momento con jugadores y cuerpo técnico. (Prensa Belgrano) Foto: Prensa Belgrano

En ese sentido, sabe que no será tarea sencilla reemplazar en el plantel al goleador Pablo Vegetti y a un creativo como Bruno Zapelli, ambos en el fútbol brasileño. “Todo el mundo tiene claro lo que Pablo y Bruno hicieron por Belgrano, y se les agradece. Los refuerzos llegaron muy bien, y tenemos confianza en hacer un buen torneo”, finalizó.