Un nuevo hecho de inseguridad a la salida de la escuela se registró este jueves en la ciudad de Córdoba. Tal como ocurrió en reiteradas oportunidades en los últimos días, un adolescente de 13 fue abordado por dos delincuentes cuando salía del colegio Carbó.

Según relató Santiago, los ladrones, que se manejaban en una moto, lo amenazaron a punta de pistola para que les diera sus pertenencias. “En un momento uno se aleja, el otro se acerca y me dice ‘hermanito, dame el teléfono, la mochila, todo, y sino te pego un tiro’”, dijo el joven, que contó que recién despedía a un amigo en la parada del colectivo.

Al recordar el hecho, el estudiante aseguró que le respondió al ladrón que no podía darle lo que le pedía “porque su mamá no tenía cómo comprarle todo de nuevo”. En este sentido, el muchacho aseveró: “Les hice un poquito de tiempo y justo aparecieron unos compañeros, así que me logré zafar del robo”.

“Te da miedo porque pensás que estás en pleno centro y esto no puede pasar, imaginate en un lugar que estás solo y no hay personas, autos, ni nada”, reflexionó la víctima, claramente conmocionado.