Otra baja para el Talleres de Carlos Tevez: Nahuel Bustos ya entrenó con su nuevo club

A pocas horas de la presentación oficial de Emanuel Bebelo Reynoso en Deportivo Cali, el Talleres de Carlos Tevez registró otra baja. En el inicio de este mercado de pases 2026, Nahuel Bustos ya entrenó con su nuevo club.

Nahuel Bustos, otra baja para el Talleres de Carlos Tevez

“El delantero ha tenido experiencia en Argentina, México, España y Brasil. Bustos, a tope en la pretemporada Cardenal”, redactó Independiente de Santa Fe. El conjunto que milita en la Primera División de Colombia lo contrató a préstamo, con opción de compra, por un año.

Nahuel Bustos jugará en Independiente de Santa Fe, Colombia.

Según un relevamiento realizado por la web especializada en el mercado de pases, Transfermarket, Bustos disputó 31 partidos en la última temporada. Entre Copa Libertadores, Copa Argentina y Liga Profesional, jugó 1.271 minutos, anotó un gol y dio una asistencia.