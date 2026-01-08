Emanuel Bebelo Reynoso dejó Talleres y fue presentado en su nuevo club en el extranjero. El volante salió a préstamo luego de una segunda etapa en la que no tuvo mucho protagonismo en el plantel de Carlos Tevez.

Bebelo Reynoso dejó el Talleres de Carlos Tevez y fue presentado en su nuevo club

“Talento, creatividad y jerarquía para potenciar nuestra mitad de cancha. Un jugador hecho para asumir responsabilidades y marcar diferencias con estos colores“, así presentó Deportivo Cali de Colombia a su nuevo futbolista, que usará el número 10.

Deportivo Cali presentó a su nuevo 10.

Según un relevamiento del periodista Hugo García, Reynoso disputó 26 partidos en su segunda etapa en Talleres. En 11 de ellos fue titular, anotó un gol, que fue en la caída ante Deportivo Armenio por Copa Argentina, y brindo una asistencia.