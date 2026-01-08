Bebelo Reynoso dejó el Talleres de Carlos Tevez y fue presentado en su nuevo club

Vía Córdoba / Talleres

El jugador salió a préstamo en este mercado de pases y usará la camiseta 10.

Redacción Vía Córdoba

8 de enero de 2026,

El mediocampista salió a préstamo en este mercado de pases.

Emanuel Bebelo Reynoso dejó Talleres y fue presentado en su nuevo club en el extranjero. El volante salió a préstamo luego de una segunda etapa en la que no tuvo mucho protagonismo en el plantel de Carlos Tevez.

Talento, creatividad y jerarquía para potenciar nuestra mitad de cancha. Un jugador hecho para asumir responsabilidades y marcar diferencias con estos colores“, así presentó Deportivo Cali de Colombia a su nuevo futbolista, que usará el número 10.

Deportivo Cali presentó a su nuevo 10.

Según un relevamiento del periodista Hugo García, Reynoso disputó 26 partidos en su segunda etapa en Talleres. En 11 de ellos fue titular, anotó un gol, que fue en la caída ante Deportivo Armenio por Copa Argentina, y brindo una asistencia.

