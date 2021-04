En la provincia de Córdoba existe -entre tantas organizaciones- un Equipo de Protección Animal (@somosepa), un grupo de voluntarios que trabajan para “cambiar la vida de los animales en situación de calle o que se encuentran en hogares donde sufren maltrato”.

El equipo cuenta con cinco integrantes que decidieron dejar de ser indiferentes ante la situación de estos animales y comenzar a asistirlos. En total, llevan seis años de trabajo en la ciudad, invirtiendo dinero propio destinado exclusivamente a los callejeritos. Hoy, EPA necesita de la ayuda de los corobeses para continuar su labor.

“No damos más, hasta acá llegamos... Realmente no queríamos llegar a este punto, pero honestamente no podemos más. No sabemos de donde sacar plata ni mucho menos fuerzas para poder seguir”, comienza explicando el comunicado publicado en sus redes sociales.

Y es que, la organización debe más de 250.000 pesos en veterinarias y alimentos. “Muchos de nuestros rescatados no están obteniendo la atención que necesitan por falta de recursos. Tratamos de parar un poco los rescates pero es imposible mirar hacia otro lado y ser indiferente. Nos llegan cientos de casos diariamente y nos toca decir “no podemos hacer nada””, aseguran.

Hasta el momento, tienen alrededor de 45 animales rescatados “algunos medicados, otros en post operatorios, con distintas discapacidades”. Es en este sentido, que los voluntarios pidieron la ayuda de todos los que puedan. El pedido solicita desde aportes económicos hasta alimentos balanceados y desparasitarios.