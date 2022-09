Nicolás Agüero, el bombero cordobés que peleó contra el fuego cuando su abuela falleció

Las Sierras de Córdoba sufrieron el pasó de los incendios, pero fueron contenidos gracias al arduo trabajo de los bomberos. Uno de ellos, Nicolás Agüero, quien fue noticia por seguir en la lucha pese a la muerte de su abuela y este viernes recordó qué sintió ese día.

“Me enteré de la muerte de mi abuela cuando me desperté a las 7.30 para ir a trabajar”, recordó Agüero. Al ser consultado de por qué no fue inmediatamente al nosocomio, respondió: “Vimos la columna de humo y decidimos ir al cuartel para empezar a trabajar”.

El humo de los incendios en Córdoba. (Gobierno de Córdoba) Foto: Gobierno de Córdoba

El bombero voluntario de 24 años contó que su madre lo llamó cerca de las 16.30 para preguntarle si iba a ir a despedir a su abuela. Quería hacerlo, pero le dijo a Arriba Córdoba: “No dudé en volver porque veía complicado el incendio y sabía que iba a durar más de tres días”.

Se enfrenta al fuego junto a Soledad, su pareja

Finalmente, Agüero volvió a su casa cerca de las 21. Sin embargo, no estuvo solo en el frente de batalla. Su pareja, Soledad, lo acompañó, ya que ella también es bombera voluntaria. “Era la única que sabía en ese lugar y momento”, reveló la agente.

“Aparte de ser bomberos, tenemos nuestros trabajos, vida y familia ensamblada. A veces, está por encima de algunas cosas personales porque ser bomberos es nuestro deber”, explicó entre lágrimas y con orgullo la mujer.

Nicolás Agüero y otra lucha constante

“Muchos no lo saben, pero él es paciente oncológico. Yo lo conocí cuando había pasado una parte de su cáncer, pero lo acompañé en otra etapa del tratamiento y nunca dejó de ser bombero. Eso es lo que más me enorgullece”, expresó entre lágrimas la novia de Agüero.

La pareja y la unión en los buenos y malos momentos. Foto: EL DOCE

“Teníamos la obligación de volver a trabajar y estar a disposición de lo que hiciera falta. A darlo todo, como siempre digo”, concluyó Agüero. Además, contó que le gusta ser bombero porque “me gusta ayudar a la gente y combatir los incendios”.