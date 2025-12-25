Navidad y Nochebuena trágicas: tres personas murieron por choques en Córdoba

Una mujer de 62 años murió en un choque frontal en la provincia de Córdoba durante las últimas horas del miércoles 24 de diciembre. El siniestro vial fue uno de tres que se registraron durante la Navidad y Nochebuena trágicas para más de una familia.

Murió un motociclista tras chocar con una camioneta en Córdoba

A las 5.30 del jueves 25, un motociclista de 24 años impactó con una camioneta Toyota Hilux, conducida por un hombre de 53 años. El incidente se registró en la intersección de las calles Alberdi y La Rioja, barrio Ameghino, Villa María.

Hospital Pasteur

La víctima fue trasladada al Hospital Pasteur, donde falleció horas después. ahora, las autoridades del departamento General San Martín investigan las causas y condiciones alrededor del caso.

Murió una mujer de 62 años en un choque frontal en Córdoba

La Policía comunicó en su parte matutino de este 25 de diciembre que el suceso ocurrió en la localidad de Costa Sacate. Un Chevrolet Corsa conducido por un hombre de 62 años junto a la mujer de 62 y otra de 34 impactó contra un Renault Sandero.

Así quedó uno de los autos que participaron del siniestro en Costa Sacate (Policía).

El segundo vehículo involucrado en el choque registrado en el kilómetro 18 de la Ruta provincial 13 era ocupado por un conductor de 35 años. Según fuentes oficiales, era acompañado una mujer de 29 y dos menores de 14 y 3.

Un servicio médico trasladó a la mujer de 62 años al Hospital Vicente de Paul de Villa del Rosario, donde constataron su deceso momentos después. En paralelo, la pareja y el niño de 14 años fueron derivados a un nosocomio de Villa María, y la criatura de 3 al Hospital de Niños de Córdoba.

Falleció una mujer tras ser atropellada en Córdoba

Horas antes, una mujer de 66 falleció tras ser atropellada en la ciudad de Río Cuarto, sur de la provincia de Córdoba. Durante la mañana del 24, una automovilista de 54 años arrolló a la peatona.

Ella sufrió lesiones de gravedad, fue asistida en el lugar y trasladada por un servicio de emergencias a la Clínica del Sud. Lamentablemente, confirmaron su fallecimiento horas más tarde. Ahora, la Justicia investiga las causas y condiciones alrededor de ambos siniestros viales.