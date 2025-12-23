En el interior de la provincia de Córdoba, La comunidad de Oliva sigue sacudida por un siniestro vial en el que perdió la vida Milagros Cuello. La joven policía murió atropellada en un control y las autoridades la despidieron junto a su familia.

Quién era Milagros Cuello, la policía que murió atropellada en un control en Córdoba

Milagros Celeste Cuello de la Torre era una joven de 24 años, nacida en Córdoba Capital. Pero prestaba servicios en el interior tras haberse egresado de la Escuela de Policía Libertador General José de San Martín.

Milagros Celeste Cuello de la Torre.

“Solo un año como policía en la calle”, lamentó el Jefe de la Policía, Luciano Gutiérrez, en el velorio. Allí, definió a la fallecida como una “excelente policía y compañera”. "Va a haber un ángel más en el cielo que va a cuidar a nuestros policías”, cerró.

Atropelló y mató a una policía en un control en Córdoba

El episodio se desarrollo sobre la ruta 9, en cercanías al hospital psiquiátrico Dr. Emilio Vidal Abal. Según fuentes oficiales, el puesto de vigilancia disponía de la señalización reglamentaria necesaria para alertar a los conductores. Por motivos que los investigadores intentan establecer, el chofer de una camioneta Ford F-100 perdió el control del rodado y golpeó contra la mujer.

Algunas hipótesis señalan que el hombre intentó esquivar el operativo. Las pruebas de alcoholemia arrojaron un resultado negativo, por lo que la fiscalía de Río Segundo lleva adelante las tareas judiciales pertinentes para esclarecer la situación.

Otros dos policías, quienes resultaron ilesos, estaban presentes en el lugar y se encuentran bajo asistencia psicológica. La Fiscalía de Instrucción de Oliva, a cargo de Mónica Biandrate, lleva adelante las investigaciones en el caso que tiene a un detenido bajo el delito de homicidio culposo agravado, prima facie.