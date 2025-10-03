Se conoció la identidad del policía que murió tras un choque frontal contra un colectivo en Córdoba

Un policía murió durante la madrugada de este viernes 3 de octubre luego de haber chocado de frente su auto particular contra un colectivo en la provincia de Córdoba. El hecho se produjo entre la localidad de Bialet Massé y la Comuna de San Roque.

Murió un automovilista tras un choque frontal contra un colectivo en Córdoba

Por causas que se intentan establecer, el conductor de un Citroën Air Cross impactó con una unidad de transporte interurbano de La Calera, en la cual circulaban 30 pasajeros. La víctima fue identificada como Mauro Daniel Mabres , de 37 años, quien nació en el Valle de Punilla, según informó el Diario de Carlos Paz.

El policía murió tras chocar de frente contra un colectivo en Córdoba. (Gentileza El Diario de Carlos Paz).

Una unidad del servicio de emergencias acudió al lugar del suceso en el kilómetro 31 de la Ruta Provincial E-55, donde constataron el fallecimiento inmediato del suboficial. Horas más tarde, fuerzas de seguridad ampliaron que una mujer de 28 años, quien acompañaba a la víctima fatal, fue derivada al Hospital Domingo Funes, donde se encuentra internada.