Dos jóvenes murieron por un terrible choque que protagonizaron contra un camión en el interior de la provincia de Córdoba. La Policía confirmó que el suceso fatal se produjo este sábado 13 de septiembre por la madrugada y también dejó un tercer hombre herido de gravedad.

Dos jóvenes murieron por un terrible choque contra un camión en Córdoba

El suceso se produjo en el kilómetro 48 de la Ruta Provincial E-52, donde un Fiat Cronos, en el que estaban los dos sujetos de 20 años, impactó contra un camión Mercedes Benz.

El terrible choque frontal en Ansenuza.

Un servicio de emergencias se presentó en el lugar, jurisdicción de La Tortilla, departamento de Ansenuza, y confirmó el fatal desenlace de los chicos. Al mismo tiempo, el conductor del camión fue trasladado al Hospital de Arroyito con “lesiones de consideración”, ratificaron desde la Policía en un comunicado emitido este 13 de septiembre.

Un hombre de 77 años murió tras ser atropellado en Córdoba

A su vez, la Policía tomó conocimiento de un suceso fatal que se produjo durante la tarde del viernes 12 en la localidad de Salsipuedes, en las Sierras Chicas de Córdoba. Un hombre de 77 años fue chocado por un camión Chevrolet, conducido por un sujeto de 43.

La esquina de avenida General Paz y calle Santa Rosa fue el escenario del suceso. Un servicio de emergencias llegó y confirmó la muerte de la víctima. Ahora, investigan las causas y condiciones de ambos episodios.