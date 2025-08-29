Córdoba: un motociclista muerto y cuatro heridos por choques y una caída a un pozo

Un motociclista murió producto de un choque en la ciudad que es materia de investigación de la Policía de Córdoba. En las últimas 48 horas, también se registraron otros siniestros viales que terminaron con cuatro personas heridas.

Córdoba: un motociclista murió tras un choque

El siniestro fatal se produjo durante la noche del jueves 28 de agosto en el kilómetro 14 de la avenida Circunvalación, anillo interno, a la altura del puente Sabattini. Un servicio de emergencias se presentó en el sector y constató el deceso del joven de 25 años.

El conductor se trasladaba en una motocicleta Bajaj Rouser y, por causas que se tratan de establecer, habría chocado en la parte trasera de un camión Volvo guiado por un hombre de 28 años, quien circulaba por la misma vía.

Dos adolescentes están graves tras volcar su cuatriciclo en Córdoba

El miércoles por la tarde, dos adolescentes de 17 y 18 años que se movilizaban en un cuatriciclo perdieron el control de su 4x4 Rotax Power y protagonizaron un siniestro en Colonia Caroya. Producto del hecho, sufrieron graves heridas y fueron trasladadas por un servicio de emergencias al Hospital Vicente Agüero.

Sin embargo, por la gravedad del cuadro, una de ellas fue derivada al nosocomio Tránsito Cáceres de Allende y la otra al centro de salud Misericordia, donde permanecen en estado reservado.

Intentó ayudar a un vecino y ambos terminaron en un pozo en Córdoba

Por último, alrededor de las 23.45 del jueves 28, un motociclista cayó a un pozo en construcción ubicado en barrio 16 de Noviembre mientras circulaba en su Appia Vectra. Un vecino intentó ayudarlo, pero también se precipitó y ambos tuvieron que ser rescatados y trasladados al Hospital de Urgencias.