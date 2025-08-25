Vía Córdoba / Video

Choque en cadena en Córdoba: el video de los seis autos que quedaron destrozados

El siniestro se registró en uno de los principales accesos a la ciudad de Córdoba.

Redacción Vía Córdoba

25 de agosto de 2025,

Choque en cadena de seis vehículos en un ingreso a Córdoba (Ramiro Pereyra/La Voz)

Un choque múltiple entre, al menos, seis vehículos generó un caos vehicular en la avenida La Voz del Interior. El incidente se produjo en el cruce con avenida Japón, un punto neurálgico en el acceso noroeste a la ciudad por la ruta E-53.

Video: choque múltiple en uno de los accesos a Córdoba

El siniestro ocurrió pasadas las 8 de este lunes, en la mano de ingreso a la ciudad. Este evento provocó una situación de tránsito complicada para los conductores que intentaban acceder al centro urbano.

La colisión se dio cuando una camioneta embistió a otro vehículo, lo que desencadenó una reacción en cadena que involucró a los demás rodados. Los autos quedaron destrozados tras los impactos. De acuerdo a información policial, no se reportaron personas heridas de gravedad.

