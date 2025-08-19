Vía Córdoba / Siniestro Vial

Su auto quedó destrozado debajo de un camión en Córdoba: está viva de milagro

El siniestro se produjo en medio de la tormenta en avenida Circunvalación, a la altura de barrio Altamira.

19 de agosto de 2025,

Una conductora se despistó y colisionó contra un camión. (Foto: Policía de Córdoba)

Este martes por la siesta, un siniestro vial de gran magnitud se registró en la avenida Circunvalación de la ciudad de Córdoba. En medio de la tormenta, una mujer perdió el control de su auto e impactó con un camión. A pesar de la gravedad del hecho, sufrió lesiones leves.

Viva de milagro: chocó y quedó debajo de un camión

Fuentes policiales confirmaron que la automovilista perdió el control de su vehículo mientras circulaba por el anillo externo de Circunvalación. Segundos después, el rodado impactó contra el lateral de un camión. Las causas precisas aún son materia de investigación por parte de las autoridades.

Un servicio de emergencias llegó al sitio y precisó que la mujer no presentaba heridas de gravedad. A pesar de ello, se dispuso su traslado a un centro médico para una valoración más exhaustiva de su condición.

